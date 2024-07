Di Marzio: “Incontro a Bruxelles con Lukaku”, la rivelazione riguarda il Napoli

Arrivano importanti novità sul futuro di Romelu Lukaku: la notizia svelata da Gianluca Di Marzio riguarda anche il Napoli.

In casa Napoli si lavora per programmare la prossima stagione. La dirigenza con il nuovo allenatore, Antonio Conte, infatti, studia le migliori mosse che si verranno a creare nella finestra estiva del calciomercato, con l’obiettivo di migliorare la squadra e renderla più competitiva.

Uno dei reparti su cui la società si sta focalizzando per migliorarlo è quello dell’attacco, in quanto deve fare i conti con il futuro di Victor Osimhen. Non è una situazione facile in quanto l’attaccante nigeriano lascerà quasi sicuramente il club nella prossima settimana, ma all’interno del contratto del calciatore è anche presente una clausola di 130 milioni di euro che dovrà essere rispettata.

Uno dei nomi presenti sulla lista della dirigenza del Napoli per l’attacco è quello di Romelu Lukaku che ritroverebbe anche Antonio Conte, allenatore con cui in Italia ha vinto lo scudetto con l’Inter. Il Chelsea non è disposto a svendere il calciatore e quindi, per portare il giocatore a Napoli, sarà necessario soddisfare le richieste economiche.

Mercato Napoli, le ultime novità sul futuro di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku è da sempre un nome protagonista in ogni finestra di mercato estivo, specialmente legato alla Serie A. Dopo aver vestito la maglia della Roma per la stagione appena conclusa, è rientrato al Chelsea alla scadenza del prestito con i giallorossi e si è focalizzato sulla sua nazionale in vista di Euro 2024. Dopo l’eliminazione dall’europeo, però, è arrivato il momento per Romelu Lukaku di fare il punto sul suo futuro con l’agente.

Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Romelu Lukaku ha incontrato il suo agente a Bruxelles e ha fatto il punto della situazione sul suo futuro. Il belga ha un contratto con il Chelsea fino al 2026, ma non rientra nei piani della squadra inglese. Per questo motivo, quindi, cerca una nuova destinazione e il suo desiderio è quello di restare in Italia.

Il Napoli è una delle squadre che ha puntato gli occhi sull’attaccante ed è una piazza molto gradita per il giocatore. Questo soprattutto perché Lukaku vorrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte. Per poter vedere Lukaku con la maglia partenopea, però, gli azzurri devono prima cedere Victor Osimhen per poi preparare l’affondo. In Italia, oltre al Napoli, però, anche il Milan è interessato a portare in Italia Romelu Lukaku per la prossima stagione.