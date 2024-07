Calciomercato Napoli, trattativa in via di chiusura: c’è il sì di Conte

Il Napoli è sempre più vicino alla chiusura dell’operazione: nella giornata di ieri un avvenimento che ha cambiato le sorti della trattativa.

Il calciomercato estivo della stagione 2024/25 è ufficialmente iniziato e gli azzurri sono pronti a concretizzare alcune trattative per garantire ad Antonio Conte una rosa competitiva da poter valorizzare. L’imperativo del tecnico leccese è riuscire a colmare il gap con le principali potenze italiane (Juve, Milan ed Inter) e di pareggiare il livello ormai raggiunto da club del calibro dell’Atalanta, vincitrice dell’ultima edizione dell’Europa League.

Come affermato dallo stesso ex CT della Nazionale, il reparto difensivo è quello da puntellare maggiormente a seguito delle continue indecisioni e prestazioni altalenati che hanno condizionato la retroguardia azzurra nella passata e deludente stagione. Il decimo posto non può essere la realtà del Napoli e, di conseguenza, i giocatori per migliorare il pacchetto difensori sono Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, oltre al già acquistato Rafa Marin.

Con il primo la trattativa è in via di definizione e trapela abbastanza ottimismo così come per l’ex Atletico Madrid che avrebbe rifiutato il Besiktas pur di accordarsi con il Napoli, il cui nodo da sciogliere è relativo alle commissioni con l’entourage del calciatore. Il possibile addio di Mario Rui, però, potrebbe condizionare il mercato azzurro: Manna è pronto ai ripari e Leonardo Spinazzola sembrerebbe l’uomo adatto allo stile di gioco di Conte.

Spinazzola sempre più vicino: il summit con l’agente

L’oramai ex esterno della Roma, Leonardo Spinazzola, appena svincolatosi dal club di De Rossi, starebbe valutando la sistemazione migliore per il suo futuro. Nel gioco di Antonio Conte, a parere del direttore sportivo Manna, il campione d’Europa 2021 con l’Italia, sarebbe perfetto. Con l’eventuale chiusura dei rapporti con Mario Rui, sempre più vicino ad un ritorno in Portogallo, la pista Spinazzola potrebbe diventare una vera e propria opportunità di mercato.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, nella giornata di ieri, infatti, ci sarebbe stato un incontro tra il ds del Napoli e l’agente del calciatore, Davide Lippi, in cui si è concordato riguardo alla durata del contratto che legherebbe Spinazzola al Napoli: due anni di contratto e stipendio ancora in via di definizione.

Il giocatore ha mostrato grande entusiasmo soprattutto per la possibilità di essere allenato da Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, già ai tempi dell’Inter aveva richiesto fortemente il calciatore in uno scambio con la Roma in cui il protagonista era proprio Matteo Politano, oggi ancora una volta a disposizione del mister salentino.