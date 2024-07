ULTIM’ORA – Spinazzola Napoli, rivelazione super in diretta: avete saputo?

Arriva l’ultim’ora in merito a Leonardo Spinazzola, calciatore che è ormai vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Arriva la rivelazione in diretta.

Leonardo Spinazzola e il Napoli: una trattativa che, a quanto pare, sembra essere alle battute finali. Nelle ultime ore la notizia trova sempre più conferme, per quello che potrebbe essere uno dei primi colpi per Antonio Conte. Il gradimento di quest’ultimo nei confronti dell’esterno ormai ex Roma è risaputo, motivo per cui il dirigente Giovanni Manna ha accelerato in queste ultime ore per chiudere l’affare.

Stando a quanto fatto trapelare dal suo agente Davide Lippi nel coso trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, mancherebbe difatti soltanto l’accordo sulle cifre per sancire un accordo già impostato, sulla base di un accordo dal durata di due anni. L’esterno, dunque, è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra del Napoli. Nel caso in cui dovesse esserci l’accordo totale anche sulle cifre riguardanti il contratto che, come detto poc’anzi, dovrebbe essere di due stagioni, il numero 37 sbarca in azzurro dopo la sue esperienza in maglia Roma, divenendo così una delle opzioni a disposizione di Antonio Conte per la batteria degli esterni.

News calcio Napoli, Pedullà: “Spinazzola in dirittura d’arrivo”

Leonardo Spinazzola è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. La conferma arriva anche dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, definendo l’operazione tra gli azzurri e l’esterno ex Roma in dirittura d’arrivo.

Un’operazione che ha l’ok totale da parte del tecnico Antonio Conte che, per il 3-4-3 che ha in mente per rilanciare il Napoli, vede in Leonardo Spinazzola una pedina davvero importante per aiutare il club partenopeo nella stagione ormai alle porte. Insomma, manca soltanto l’ok sulle cifre tra ingaggio e commissioni per dare il via libera a un’operazione che sarà a parametro zero, visto che l’addio con la Roma a fine contratto è stato sancito sostanzialmente nelle scorse ore.

Frattanto, vanno avanti le trattative sia per Buongiorno che per Hermoso: per il primo, vanno avanti i colloqui con il Torino, mentre per lo spagnolo c’è da capire se saranno superati gli ostacoli di natura economica con l’entourage. Il Napoli sembra essere scatenato in questi ultimi giorni, con l’intento di regalare a Conte una rosa quanto più completa possibile in vista dei prossimi ritiri pre campionato che si terranno, come ormai di consueto, tra Dimaro e Castel Di Sangro.