Futuro Osimhen, resta o va via? Alvino annuncia: “C’è un accordo”

Il futuro di Victor Osimhen è diventato un vero e proprio rebus in questo inizio di calciomercato, per il Napoli: annuncio di Carlo Alvino.

L’attaccante nigeriano è stato fondamentale nei suoi anni al Napoli e per la nuova stagione che sta per iniziare andrà delineandosi un futuro diverso. Da mesi si parla della cessione di Osimhen e dei possibili accordi super che arricchiranno sia il club che il calciatore, pronto a vivere una nuova esperienza di altissimo livello sia sportivo che economico. Pochi mesi fa ha rinnovato il contratto con il Napoli ma è stato descritto da molti come un “rinnovo di facciata”.

E nelle ultime settimane è serpeggiato qualche dubbio sul futuro di Osimhen, che sembrava a un passo dall’addio ma non ci sono ancora offerte ufficiali da valutare per il Napoli e per il calciatore stesso.

Napoli, futuro deciso per Osimhen: annuncio di Alvino

Il futuro di Osimhen è un rebus che va risolto il prima possibile. Dalla sua cessione a tre cifre il Napoli acquisirebbe la forza maggiore per fare mercato in entrata e costruire una squadra perfetta e su misura di Antonio Conte. Il tecnico chiede una mini rivoluzione, con cambiamenti e volti nuovi in tutti i reparti ma per farlo c’è bisogno almeno di una cessione importante e di cifre da top club, visto che non c’è neppure la carta Champions League da potersi giocare.

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Osimhen, ribadendo ancora una volta la decisione di club e calciatore di dirsi addio, come da accordi presi mesi fa.

“C’è assoluta tranquillità del Napoli sulla situazione Osimhen”, ha ribadito Alvino, sottolineando che “la serenità nasce dal giorno dell’accordo per il prolungamento dove già si posero le basi per l’addio del nigeriano”.

“Il Napoli è tranquillo, sa che l’impegno preso dall’agente Calenda sarà mantenuto”, ha concluso il giornalista che ha portato alla luce il pensiero della dirigenza del Napoli e dello stesso presidente De Laurentiis che pochi giorni fa ha ribadito in conferenza che Osimhen è virtualmente già ceduto.

Il Napoli resta tranquillo ma non ha ancora ricevuto offerte concrete. Osimhen vuole la Premier League ma fino a questo momento i contatti più proficui sono arrivati con gli interessamenti dall’Arabia Saudita, meta che il nigeriano non intende raggiungere in questo momento della sua carriera. Aspetta i top club inglesi o, in alternativa, il Paris Saint-Germain, che cerca un attaccante e potrebbe lasciare la pista Kvaratskhelia per affondare il colpo Osimhen.