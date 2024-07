Calciomercato, il futuro di Osimhen diventa un caso: si apre un clamoroso scenario!

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli legati al calciatore.

In casa Napoli è tempo di lavorare sulla prossima stagione. L’avvento di Antonio Conte porta con sé garanzie molto importati, le quali però dovranno essere colmate tramite il mercato. Oltre a ciò, però, il neo tecnico azzurro vuole provare a costruire una squadra competitiva anche tramite il mercato. Prima di piazzare i diversi colpi in entrata, tra le file azzurre c’è la necessità di andare a risolvere quelle situazioni “delicate”. Tra queste, è senza dubbio presente quella legata al centravanti nigeriano.

Proprio in questa direzione, starebbe lavorando il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Infatti, da diversi mesi si lavora alla cessione di Victor Osimhen. Quest’ultimo, all’interno del contratto ha una clausola da ben 120 milioni di euro che permetterebbe al club di incassare una cifra importante in caso di cessione. La missione, però, si sarebbe nettamente complicata nelle ultime ore.

Mercato Napoli, non si sblocca la cessione di Osimhen: le ultime

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è ormai destinato a lasciare il club azzurro, anche se la missione appare tutt’altro che facile. Stamane, come riportato da “Il Corriere dello Sport” il futuro dell’ex Lille non si è ancora sbloccato. Infatti, le tempistiche sono ormai diventate cruciali, motivo per il quale questa settimana sarà decisiva. Qualora non si concretizzasse la cessione, il calciatore prenderebbe parte al ritiro che inizierà il prossimo 11 luglio.

In questa direzione, è importante analizzare ancora una volta la volontà del calciatore. Quest’ultimo, ha sempre dato priorità alla Premier League, vista la volontà di approdare nel campionato più affascinante al mondo. Tale sogno rischia però di non realizzarsi. Infatti, al momento, le big inglesi non hanno fatto passi concreti per l’acquisto del giocatore. Le compagini “interessate” sono le solite note come Arsenal, Chelsea e Manchester United, ma nessuna di questa intende pagare la clausola presente nel contratto.

Un altro aspetto da analizzare è certamente legato ad Antonio Conte. Quest’ultimo, sarebbe molto entusiasta di conoscere e iniziare a lavorare con Victor Osimhen, nonostante la cessione “l’obiettivo primario”. Il neo tecnico azzurro non si è opposto a tale idea del club, come già fatto sapere durante la conferenza stampa di presentazione. Il futuro dell’ex Lille è ancora fortemente in bilico, ma nelle prossime settimane dovrebbero esserci dei cambiamenti importanti in una direzione o nell’altra.