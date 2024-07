Accelerata per Lukaku ma non si chiude a breve: i motivi – SKY

Il profilo di Romelu Lukaku è al centro di grandi discussioni di mercato tra Napoli e Milan: l’affare per il belga sta trovando terreno fertile.

L’attaccante belga è appena uscito da EURO2024 dopo la pesante sconfitta contro la Francia che ha creato non pochi problemi intorno alla sua figura, visto che non è stato capace di essere decisivo nelle quattro gare dell’Europeo. Il futuro di Lukaku è tutto ancora da scrivere, visto che il Chelsea ha deciso di non trattenerlo neppure per quest’anno e, in verità, vuole cederlo a titolo definitivo per fare spazio nella rosa e risparmiare sul bilancio e sul monte ingaggio.

Il Napoli è interessato a Lukaku perché con Antonio Conte potrebbe tornare a esprimersi al meglio dopo un paio di stagioni in cui non è stato in grado di tenere fede ai sui numeri e alle sue qualità.

Napoli su Lukaku, sprint di un altro club: le ultime da SKY

Il futuro di Lukaku è ora più vicino alla risoluzone perché essendo stato eliminato dall’Europeo può dedicarsi totalmente alla decisione sulla sua prossima avventura calcistica. L’attaccante belga ha escluso a prescindere l’ipotesi araba, da prendere in considerazione solo nel momento in cui non dovessero concretizzarsi offerte più importanti dal resto d’Europa.

Il Napoli lo segue come erede di Osimhen ma sulle sue tracce c’è anche il forte interesse del Milan. La società si è affidata a Paulo Fonseca che ha chiesto un attaccante boa, forte fisicamente e capace di sostituire Giroud nel migliore dei modi, anche dal punto di vista tecnico.

Lukaku al Milan è una trattativa che può decollare nelle prossime settimane, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio. Il Milan continua il dialogo con il Chelsea ma la trattativa per l’attaccante belga non sarà veloce. I rossoneri sono a conoscenza del fatto che Lukaku è sulla lista dei partenti e stanno spingendo per provare a prenderlo ma vogliono chiudere l’affare solo se a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che sono le richieste dei Blues.

Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il calciatore, invece, non vorrebbe scendere sotto la cifra dei 7.5 milioni di euro che ha guadagnato alla Roma lo scorso anno. Tutto ancora in salita e da decidere per Lukaku ma in questa situazione pare più chiaro che il Napoli sia ben defilato, considerate le cifre totali che sono in discussione.