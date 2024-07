Osimhen, annuncio di Fabrizio Romano: novità sulla pista Premier League

Settimane decisive per il futuro di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano resta sulla lista dei possibili partenti, con tanto di maxi clausola rescissoria che supera i 100 milioni di euro.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? I dubbi su quella che potrà essere la possibile destinazioni sono molteplici, ma sulla sua partenza da Napoli parrebbero esserci ormai pochissimi dubbi. L’attaccante nigeriano è da tempo nella lista dei possibili partenti e anche lo stesso Antonio Conte, nel corso della presentazione a Palazzo Reale tenutasi nella scorsa settimana, ha confermato tale scenario. Al momento, però, non sembrerebbero esserci offerte concrete per il nigeriano, che comunque spera in una chiamata dalla Premier League, ritenuta meta gradita da parte proprio dell’ex Lille.

Negli scorsi mesi, il numero 9 azzurro aveva ampiamente annunciato, seppur tra le righe, la volontà di voler provare una nuova esperienza. In ballo, però, c’è una clausola rescissoria pari a 120 milioni di euro che, al momento, nessuno sembra disposto a pagare. Nelle prossime settimane, però, potrebbe muoversi qualcosa, anche stando a quanto rivelato dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano.

Ultimissime mercato Napoli, l’aggiornamento di Romano su Osimhen

Victor Osimhen è pronto a lasciare il Napoli. A confermarlo, oltre alle varie uscite pubbliche di questi mesi, tra cui l’ultima targata Antonio Conte, è il giornalista Fabrizio Romano, che sul suo profilo ufficiale X / Twitter fa il punto della situazione.

Di seguito, quanto evidenziato dallo stesso Romano in un post apparso in questi minuti sul social in questione:

“L’intenzione di Victor Osimhen è ancora quella di lasciare il Napoli quest’estate, poiché il trasferimento è previsto a breve. Dopo un giugno tranquillo, il Napoli si aspetta che arrivino proposte per Osimhen dall’estero; la clausola rescissoria è di circa 120 milioni di euro. La preferenza dell’attaccante è per la Premier League, ma la situazione è ancora aperta”.

Si attendono, dunque, ulteriori novità per capire quali saranno gli sviluppi legati a Osimhen. Per ora, nessuna ipotesi avanzata nemmeno per il suo eventuale sostituto, anche se il gradito per eccellenza ad Antonio Conte resta sicuramente Romelu Lukaku, anche se in questo caso c’è da capire se il Chelsea abbasserà le sue pretese, visto che continua a chiedere la cessione del giocatore a titolo definitivo e non in prestito. Questione di settimane e si capirà come andrà a comporsi il puzzle degli attaccanti in casa Napoli, con Osimhen che osserva in maniera più che interessata.