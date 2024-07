Napoli-Lukaku, c’è la promessa a Conte: ma tutto dipende da un fattore

Uno degli obiettivi principali di questa sessione di mercato del Napoli è sicuramente Romelu Lukaku. Il belga si è promesso a Conte, ma tutto dipenderà da una situazione.

In casa Napoli proseguono le trattative di mercato, con questa settimana che si prospetta piuttosto rovente. Il DS Manna è pronto ad assestare un uno-due per quanto riguarda la difesa, con Buongiorno e Spinazzola che potrebbero presto arrivare.

Il focus passerà poi sull’attacco, dove il nome più caldo per gli azzurri resta quello di Lukaku. L’attaccante belga ha fatto una promessa ad Antonio Conte, ma il suo arrivo dipenderà da un fattore.

Napoli, Lukaku vuole tornare a lavorare con Conte: ma c’è un ostacolo

Il mercato del Napoli sarà piuttosto rovente, con gli azzurri che saranno protagonisti di numerosi affari in entrata e in uscita. Al momento il focus è rivolto ai colpi in difesa, che è il reparto che ha mostrato maggiori difficoltà nel corso dell’ultima stagione. Dopo di che l’attenzione passerà alle trattative per l’attacco, con Romelu Lukaku che resta in pole. Valter De Maggio ha fatto un punto della situazione a Radio Kiss Kiss Napoli, annunciando però un ostacolo:

“A me risulta che Lukaku si sia promesso ad Antonio Conte. I due hanno voglia di lavorare insieme, e hanno ribadito la loro stima reciproca. Ma tutto dipende da Victor Osimhen. Il belga arriverebbe solo qualora il nigeriano venisse ceduto, ma al momento non sono arrivate offerte concrete”.

Dunque Romelu Lukaku sta spingendo per trasferirsi al Napoli per poter lavorare nuovamente con Conte, e lo stesso vale per il tecnico nei confronti del bomber belga. Purtroppo però a bloccare la situazione è ancora Victor Osimhen. Il Napoli è alla ricerca di acquirenti che possano pagare la clausola rescissoria di 130 milioni del bomber nigeriano, ma ad oggi nessuno si è fatto avanti. Difatti i club interessati non sono intenzionati a pagare la clausola rescissoria, e per questo motivo ad oggi nessuno si è fatto ancora avanti. Ovviamente questa situazione crea difficoltà al Napoli, visto che non può chiudere il colpo Lukaku senza la cessione di Osimhen.

Il DS Manna in questa settimana inizierà a lavorare anche sull’uscita dell’attaccante nigeriano, provando a convincere qualche club a farsi avanti e presentare un proposta. I club della Premier League – Arsenal e Chelsea – al momento non sono intenzionati a farsi avanti, mentre si è iniziato a muovere qualcosa dal fronte Arabia Saudita. Come il Napoli, anche Lukaku è in attesa della cessione di Osimhen, poiché subito dopo avverrebbe il suo tesseramento da parte degli azzurri.