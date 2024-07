Belgio eliminato da EURO2024, ora cambia il futuro di Lukaku: le ultime

Romelu Lukaku è l’attaccante su cui si sta focalizzando il calciomercato “dei centravanti”: con l’addio all’Europeo ora si entra nel vivo.

L’attaccante belga è stato impegnato fino a questa sera in Germania ma agli ottavi di finale è arrivata l’eliminazione ai danni della Francia, più concentrata e fortunata rispetto ai Red Devils. Anche nella gara di oggi, però, il bomber non ha lasciato il segno e il suo Europeo non può essere considerato sufficiente rispetto alle aspettative iniziali.

Il futuro di Lukaku si scrive nelle prossime settimane: ora è libero da qualsiasi impegno sportivo e può dedicarsi alle offerte che sono in arrivo per il prosieguo della sua carriera.

Calciomercato, si decide il futuro di Lukaku: le ultime

Lukaku lascerà il Chelsea nelle prossime settimane. Per i Blues è un vero e proprio peso da cui liberarsi, per ingaggio e utilità nella rosa. Anche per Enzo Maresca non è tra i nomi su cui puntare per la prossima stagione e per questo la società vuole trovargli subito una sistemazione per far respirare le casse e liberare il bilancio dalle cifre che percepisce il belga.

Da settimane si parla di un forte interesse di Napoli e Milan per Romelu Lukaku che non verrà riscattato dalla Roma ma cerca ancora un’esperienza in Serie A. In realtà ci sono anche gli occhi dell’Arabia Saudita sul gigante classe ’93 che vuole essere ancora importante e deciderà da solo per il suo futuro. Ha dichiarato recentemente di non avere alcun procuratore a cui demandare la scelta sul futuro e quindi i club si metteranno in contatto diretto con lui.

Il problema principale per Lukaku riguarda il Chelsea. I Blues intendono cederlo a titolo definitivo e chiedono il pagamento della clausola di circa 40 milioni di euro, cifre che né Napoli né Milan hanno minimamente intenzione di sborsare e neppure vogliono avvicinarla.

Napoli e Milan hanno presentato un’offerta in prestito al Chelsea per Lukaku ma per il momento il club inglese fa muro. Ora che è libero da ulteriori impegni sportivi, toccherà anche allo stesso Lukaku inserirsi attivamente nelle trattative che riguardano il suo futuro e fare da mediatore tra i club.

Al Napoli farebbe certamente comodo, con Conte che lo ha inserito nella lista dei desideri, sottolineando la sua importanza per qualsiasi club che voglia puntare su un centravanti strutturato e con tanta fame di fare bene dopo qualche anno di difficoltà.