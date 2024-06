Napoli, Zielinski da brividi: “Sarai sempre casa mia” – VIDEO

Prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, Piotr Zielinski ha voluto salutare la piazza di Napoli.

Dopo la stagione deludente dell’anno scorso, di fatto, nel Napoli è iniziata una vera e propria rivoluzione. Basti pensare solo agli arrivi di Giovanni Manna e di Antonio Conte. Proprio quest’ultimo, come ribadito nel corso della sua conferenza stampa di presentazione da allenatore del team campano, sarà quello che avrà l’ultima parola sulle trattative di calciomercato.

Al netto di Victor Osimhen, visti gli accordi presi precedentemente al suo arrivo tra il nigeriano ed Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte dirà infatti chi potrà lasciare o meno il Napoli. Tuttavia, oltre alla prima punta, c’è un altro calciatore su cui il tecnico pugliese non può far nulla per evitare un suo addio, ovvero Piotr Zielinski. Quest’ultimo, considerando anche il mancato rinnovo del contratto con il club partenopeo, sarà da domani un giocatore dell’Inter. Anche se il centrocampista polacco ha voluto salutare la piazza di Napoli prima del suo approdo in nerazzurro.

Zielinski saluta la città di Napoli: “Mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da Uomo e da padre”

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, infatti, Piotr Zielinski ha scritto questa lettera ai tifosi azzurri: “Napoli…mia cara Napoli. Dopo otto lunghi anni le nostre strade si separavano…mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da Uomo e da padre. Napoli è casa mia e resterà per sempre parte di me e della mia famiglia”.

La lettera di Zielinski poi continua: “Ho vissuto momenti unici ed indelebili che conserverò e custodirò nel mio cuore. Napoli…mi dato tanti amici che faranno parte della mia vita per sempre. Ringrazio voi TIFOSI unici con un cuore grande…mi avete fatto sentire sempre parte di voi…insieme abbiamo vinto trofei importanti…poi lo ‘SCUDETTO’ dopo ben 33 anni… che gioia immensa festeggiarlo tutti insieme.. sarò sempre grato a questa MAGLIA!!”.

Piotr Zielinski ha concluso il suo post ringraziando anche la società: “Mi ha permesso di vivere tutto questo, ringrazio anche tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo viaggio. GRAZIE per sempre con me…il vostro ‘Napolacco’ ZIELU”.

Queste bellissime parole, di fatto, hanno certificato ancora una volta il grandissimo rapporto tra Zielinski e la piazza partenopea. Ricordiamo che insieme a Mario Rui, il centrocampista polacco era l’unico della rosa che si laureata l’anno scorso campione d’Italia che era presente anche nell’anno di Sarri, esattamente 2017/18, in cui non si vinse il campionato con ben 91 punti totalizzati.