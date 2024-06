Mercato Napoli, il pupillo di Conte cambia squadra: anche Inter e Milan sul centrocampista

Per Antonio Conte, in attesa dell’inizio del ritiro di Dimaro, sono arrivate delle notizie di calciomercato che riguardano un suo pupillo.

Il Napoli, di fatto, è tra i club più attivi in sede di calciomercato. Dopo la pessima stagione deludente dell’anno scorso, il team partenopeo ha bisogno di compiere profondi cambiamenti nel proprio parco giocatori. Il reparto dove ci saranno più novità, come ammesso dallo stesso Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione, sarà quello arretrato.

Dopo il mancato arrivo di un sostituto ideale di Kim Min-Jae e disastri commessi da Rrahmani e compagni, di fatto, hanno portato il Napoli ad intervenire in maniera importante in sede di mercato. Il primo colpo in questo preparato è stato già fatto, anche se non è stato ancora ufficializzato, visto che Giovanni Manna ha preso Rafa Marin dal Real Madrid. Tuttavia, le ultime notizie in sede di calciomercato per il Napoli riguardano un’altra zona di campo: il centrocampo.

Calciomercato, Hojbjerg lascerà il Tottenham: anche Inter e Milan sul danese

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale italiano ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Pierre Hojbjerg cambierà squadra in questa sessione di calciomercato estivo. Dopo aver salutato l’Europeo con la sua Danimarca, eliminata ieri sera dalla Germania padrone di casa, il centrocampista sta per salutare anche il Tottenham.

Nelle scorse settimane, inoltre, Inter e Milan avevano chiesto informazioni ai dirigenti degli ‘Spurs’ sulla situazione contrattuale di Pierre Hojbjerg. Tuttavia, oltre alle due squadre milanesi, sul centrocampista bisogna registrare anche l’interesse dell’Atletico Madrid del ‘Cholo Simeone’. Il Tottenham chiede 15 milioni di euro per cedere il calciatore a titolo definitivo, ma c’è quasi la certezza che può chiudere a meno.

Pierre Hojbjerg, infatti, ha solo un altro anno di contratto con il club inglese che, quindi, farà di tutto per non perderlo a zero l’anno prossimo. Il centrocampista danese, che percepisce al Tottenham ben 3,3 milioni di euro netti stagionali, era stato accostato al Napoli già nella sessione di calciomercato dello scorso gennaio, ma con l’arrivo di Conte sulla panchina azzurra il suo nome potrebbe tornare in auge.

Il tecnico pugliese, infatti, ha già allenato Hojbjerg ai tempi della sua esperienza. Tuttavia, bisogna segnalare che Antonio Conte attende notizie da altri profili seguiti dal Napoli. Il primo è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino, di fatto, è stato designato dall’ex ct della Nazionale italiana come primissimo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato partenopeo.