Il figlio dell’ex Napoli firma per la big: la stellina classe 2008 pronta a sorprendere

Sono diversi i figli d’arte degli ex calciatori del Napoli. Alcuni di loro stanno muovendo i primi passi, ed un classe 2008 è vicino alla firma con un top club.

Nel mondo del calcio, spesso capita che i figli degli ex calciatori provino a seguire le orme dei propri padri. Nella storia del calcio sono presenti diversi esempi, e alcuni di loro sono riusciti ad essere anche più incisivi e talentuosi rispetto ai loro padri.

Anche il figlio di un ex Napoli ha deciso di intraprendere la carriera da calciatore. Il classe 2008 è vicino alla firma con una big del calcio europeo.

Calciomercato, il figlio dell’ex Napoli vicino ad un top club: di chi si tratta

La sessione estiva di calciomercato inizierà ufficialmente domani, e si prospettano diversi colpi interessanti. Oltre agli acquisti dei giocatori più rinomati, entra nel vivo anche il mercato inerenti ai giovanissimi. Difatti i vari Under in questa fase cambiano club per mettersi in mostra con maggiore frequenza e quindi provare a bruciare le tappe. È prossimo a cambiare squadra il figlio dell’ex Napoli, Inacio Pià. Difatti come riportato da Fabrizio Romano, Samuele Inacio Pià è pronto a lasciare il settore giovanile dell’Atalanta per trasferirsi al Borussia Dortmund. Il club tedesco è sempre tra i più attivi sul fronte giovani, e Pià Jr. è stato individuato come uno dei possibili talenti del calcio europeo.

Il figlio dell’ex Napoli si è messo in mostra nel settore giovanile dell’Atalanta, che è tra i migliori presenti in Italia. Pià Jr. ha messo in mostra le sue ottime doti tecniche e qualitative nel ruolo di attaccante, proprio come ha fatto il padre nella sua carriera. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che il Borussia Dortmund è pronto ad accoglierlo e farlo crescere nel proprio club. L’attaccante classe 2008 nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche con il club tedesco, e successivamente sarà ufficializzato il suo acquisto. Sul figlio dell’ex Napoli c’era l’interesse di diversi club europei, tra cui anche il Bayern Monaco. Alla fine il Borussia Dortmud è riuscito ad anticipare la concorrenza, e ad assicurarsi le prestazioni di Pià Jr.

Il club tedesco ha già fatto crescere e lanciato diversi talenti, e Pià Jr. potrebbe essere uno dei prossimi prodotti. Il giovane attaccante si è inoltre già messo in mostra con le Under dell’Italia, dimostrando di essere pronto per palcoscenici giovanili importanti. Il Borussia Dortmud ha deciso di puntare molto su Pià Jr., che è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura della sua carriera.