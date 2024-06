Georgia-Spagna, anche Kvara eliminato da Euro2024: come ha giocato l’azzurro

L’avventura della Georgia ad Euro2024 è continuata questa sera, con la super sfida contro la Spagna. Dopo l’eliminazione per la Slovacchia di Lobotka, arriva anche quella per la Georgia di Kvaratskhelia

Proseguono i Campionati Europei 2024, con il secondo giorno delle gare degli ottavi di finale che è andato in scena oggi. Tra le squadre che sono scese in campo oggi c’è anche la Georgia di Kvaratskhelia.

La Nazionale georgiana dopo aver raggiunto clamorosamente l’accesso alla fase a eliminazione diretta, si è ritrovata ad affrontare le Furie Rosse della Spagna. È arrivata l’eliminazione anche per la Georgia guidata dall’esterno del Napoli.

Euro2024, la Georgia lotta ma non basta: la Spagna vince e avanza ai quarti

Alle 21:00 c’è stato il calcio d’inizio di Spagna-Georgia, match valido per gli ottavi di finale di Euro2024. Sin da subito la Spagna ha messo alle corde la Georgia di Kvaratskhelia, prendendo d’assalto la difesa georgiana. A sorpresa però, al 18′ minuto è passata in vantaggio la Georgia, con Le Normand che ha insaccato il pallone nella propria porta. Il difensore spagnolo è andato in difficoltà sul cross di Kakabadze a causa dell’estrema vicinanza di Kvaratskhelia che l’ha indotto all’errore. Lo spartito è però stato a senso unico, con la Spagna che ha pareggiato a fine primo tempo, per poi dilagare con il 4-1 definitivo nella ripresa. Dunque è la Spagna ad accedere ai quarti di finale, dove ci sarà la super sfida contro i padroni di casa della Germania.

Kvaratskhelia invece è stato in grado di trascinare i compagni, soprattutto nella gara vinta ai gironi contro il Portogallo del suo idolo Cristiano Ronaldo. L’esterno del Napoli è stato sicuramente la stella della Georgia durante questi Europei, e anche questa sera contro la Spagna ha dato anima e cuore in campo. Per la Georgia di Kvaratskhelia si conclude dunque il percorso ad Euro2024, che resta comunque positivo. Alla prima partecipazione in questa manifestazione, nessuno si sarebbe aspettato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta per i georgiani. Con la conclusione dell’avventura agli Europei, per Kvaratskhelia ci sarà un po’ di riposo dopo la lunga stagione, prima di affrontare il discorso inerente al proprio futuro con il Napoli.