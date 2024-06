“Futuro a Napoli”: arriva la risposta di Lobotka, l’intervista

Nei giorni scorsi, era sorto qualche dubbio sulla permanenza al Napoli di Stanislav Lobotka. Arrivano le dichiarazioni dello slovacco che chiarisce la sua posizione.

Uno dei protagonisti della Slovacchia durante questo Europeo è stato sicuramente il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka. Lo slovacco è stato tra i più positivi della sua nazionale, ma ciò purtroppo non è bastato nella gara odierna contro l’Inghilterra.

Per Lobotka si è difatti chiusa oggi l’esperienza all’Europeo, con le attenzioni che ora sono rivolte al suo futuro. Arriva l’annuncio del centrocampista del Napoli dopo la gara contro l’Inghilterra.

Napoli, Lobotka si espone sul futuro: le sue dichiarazioni post Slovacchia-Inghilterra

Nel corso di questa stagione negativa del Napoli, uno degli azzurri che ci ha sempre messo la faccia ed è stato tra i più positivi è stato Lobotka. Il centrocampista slovacco inoltre si è messo in mostra anche durante questo Europeo, che però si è concluso oggi con l’eliminazione agli ottavi di finale contro l’Inghilterra. Nel corso di questi giorni, è circolata qualche voce sul possibile addio di Lobotka dal Napoli. Al termine della gara odierna contro l’Inghilterra, Lobotka ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, in cui ha chiarito la sua posizione:

“Voglio solo salutare i tifosi del Napoli. In questo momento sono così triste, ma sarò davvero molto felice quando tornerò a Napoli e quando inizieremo la pre-stagione e questo è molto importante. Ma ora ho bisogno di una vacanza perché tutta questa stagione è stata davvero dura per me. In questo momento sto solo pensando ad andare in vacanza e rilassarmi perché sono davvero stanco mentalmente e anche fisicamente”.

Il centrocampista slovacco ha dunque spento le voci circa un suo possibile addio, rimandando l’appuntamento con i tifosi del Napoli durante il ritiro estivo. Lobotka però non ha nascosto l’amarezza per l’eliminazione odierna, ma anche la tanta stanchezza dopo una stagione lunga ed estenuante con il Napoli. L’azzurro è stato tra i più utilizzati nel corso di questa stagione, ma nonostante le tante fatiche accumulate non ha mai fatto mancare il suo apporto.

Adesso per Lobotka ci sarà una meritata vacanza, in cui si rilasserà e resetterà questa stagione per prepararsi mentalmente meglio a quella successiva. Dopo le voci circolate su un suo possibile addio, con il Barcellona che continua a seguirlo, è arrivata la secca smentita del centrocampista azzurro. Difatti Lobotka è pronto a ritornare al Napoli ed iniziare una nuova stagione, in cui sarà uno dei punti fermi nell’ideologia tattica di Antonio Conte.