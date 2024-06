Conte ferma tutto, affare in bilico per il Napoli: di chi si tratta

Il futuro di alcuni azzurri è già stato delineato, mentre per altri ci sono ancora dei dubbi. Un club punta l’azzurro, ma Antonio Conte potrebbe bloccare l’affare.

Mancano ormai poco più di dieci giorni all’inizio del ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli, dove avrà inizio l’avventura al Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino continua anche a dare indicazioni alla dirigenza sui potenziali obiettivi di mercato, ma non solo.

Sono diversi gli azzurri con il futuro ancora tutto da scrivere. Uno di loro sembrava vicino all’addio, ma Conte ha deciso di bloccare l’affare di mercato.

Napoli, Conte blocca la cessione di un azzurro: di chi si tratta

Il calciomercato estivo si appresta ad entrare nel vivo, soprattutto visto che a breve inizieranno i ritiri delle varie squadre. Questa fase è quella in cui si delinea il futuro di diversi giocatori, che saranno riconfermati o ceduti in base alle scelte degli allenatori. Un azzurro il cui futuro è in bilico è Gianluca Gaetano, rientrato dal prestito al Cagliari. Come riporta La Nuova Sardegna, il club sardo sarebbe pronto ad acquistare a titolo definitivo Gaetano, ma Conte ha bloccato l’affare. Il tecnico del Napoli ha deciso di mettere in stand-by la cessione del centrocampista, che vuole valutare attentamente durante il ritiro estivo.

L’idea di Conte è quella di mettere alla prova Gaetano durante il ritiro, in modo da capire se possa essere un giocatore valido per l’economia tattica del suo Napoli. L’ultima esperienza in prestito al Cagliari ha sicuramente fatto maturare ed assumere consapevolezza a Gaetano, che è pronto a giocarsi le proprie chance sotto la guida di Conte. Il tecnico salentino testerà il centrocampista durante il ritiro, e dopo di che saranno tirate le somme sul futuro di Gaetano. Qualora riuscisse a convincere Conte, per Gaetano si aprirebbero gli spiragli per la permanenza in azzurro, con magari un ruolo più centrale e non marginale nel progetto. In caso contrario, potrebbe invece concretizzarsi la cessione per il centrocampista.

Il Cagliari sin dal termine della stagione ha dimostrato di essere intenzionato a riprendere Gaetano, magari anche a titolo definitivo. La dirigenza del club sardo attende dunque alla finestra l’evoluzione della situazione di Gaetano, che sarà definita tra qualche settimana. Inoltre Gaetano ha deciso di dare priorità proprio al Cagliari in caso di addio al Napoli, nonostante ci sia l’interesse di altri club di Serie A. L’ultima parola spetterà però ad Antonio Conte, che decreterà se Gaetano resterà al Napoli o potrà essere ceduto.