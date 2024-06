“Contatti in corso con l’entourage”, la Roma vuole strapparlo al Napoli, avete saputo?

Il calciomercato del Napoli si prospetta piuttosto interessante, con gli azzurri attivi su più fronti. La Roma intanto insidia il Napoli per un obiettivo di mercato.

Nella giornata di domani inizierà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, da cui si aspetta molto soprattutto dal Napoli. Gli azzurri sono al lavoro su più fronti, ma ad oggi ancora non è stato ufficializzato ancora nessun acquisto.

I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per siglare i primi colpi in entrata, e nel mentre Manna lavora su altri obiettivi. Uno di questi è finito nel mirino della Roma, che è pronto ad anticipare gli azzurri.

Napoli, la Roma tenta un obiettivo di mercato: contatti con l’agente del giocatore

In casa Napoli prosegue il lavoro sul mercato, con il Direttore Sportivo Giovanni Manna attivo su diversi fronti. L’obiettivo del DS è quello di rinforzare l’organico degli azzurri quanto prima, in modo da mettere a disposizione di Antonio Conte gli acquisti già per il ritiro di Dimaro. Un obiettivo per la difesa potrebbe presto sfumare. Come riporta Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe allacciato i contatti con l’agente di Nicolas Valentini, classe 2001 in forza al Boca Juniors. Il difensore argentino era finito anche nel mirino del Napoli, che però ad oggi sembra piuttosto defilato.

Difatti l’attenzione di Giovanni Manna è rivolta su altri profili attualmente per rinforzare la retroguardia del Napoli. I principali obiettivi restano Buongiorno ed Hermoso, mentre Rafa Marin dovrebbe essere ufficializzato dal Napoli già questa settimana. In virtù di queste trattative, le quotazioni di Valentini in orbita Napoli sono sensibilmente calate, e ciò ha favorito l’inserimento di altri club. Su tutti c’è la Roma di Daniele De Rossi, che è pronta ad inserire nel proprio organico il centrale argentino. Inoltre l’allenatore della Roma ha già conosciuto personalmente Valentini durante la sua esperienza da giocatore al Boca Juniors, e ciò può favorire la buona riuscita dell’operazione.

Attualmente Valentini non è dunque nei piani del DS Manna, che sta proseguendo il suo lavoro su altri giocatori. Difficile dunque aspettarsi una controffensiva del Napoli, che sembra decisamente fuori dalla corsa per il difensore argentino. A meno di clamorosi colpi di scena, Valentini non sarà un giocatore del Napoli. Sicuramente il reparto difensivo è quello da ricostruire per gli azzurri, ma si è deciso di puntare su difensori con maggiore esperienza, soprattutto in campo europeo. Difatti Valentini dovrebbe affrontare anche il passaggio al calcio europeo da quello sudamericano, e ciò è un punto a sfavore. Il Napoli dunque si allontana decisamente da Valentini, che si avvicina sempre di più alla Roma.