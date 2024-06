Calciomercato, offerta importante per Anguissa: decisione svolta per il Napoli

Frank Anguissa è corteggiato in sede di calciomercato, arrivata un’offerta al Napoli per il giocatore, ma una decisione a sorpresa cambia tutto.

Il Napoli è pronto ad attuare la rivoluzione di mercato voluta prima dal presidente Aurelio De Laurentiis e poi dal nuovo allenatore, Antonio Conte. L’obiettivo è ripartire dopo una stagione deludente sotto tutti i punti di vista e riportare i partenopei tra i primi posti della classifica di Serie A.

Per farlo bisognerà allestire una squadra all’altezza delle aspettative e delle richieste del tecnico, a partire dal trattenere i migliori calciatori che attualmente sono in squadra. Tra questi c’è anche Frank Zambo Anguissa, per il quale – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – era arrivata un’importante offerta dall’Al-Nassr. Proposta che dopo l’arrivo di Conte è stata rispedita al mittente, visto che il tecnico ritiene Anguissa incedibile.

Ecco quanto evidenziato:

“A fine campionato Anguissa era stato tentato da un’offerta araba, a richiederlo l’Al-Nassr di Cristiano, e lui ci stava riflettendo seriamente. Poi è arrivato Conte e ha posto il veto: non parte, non si muove, non è in vendita. Ora Frank è in attesa e incuriosito. Non vede l’ora di conoscere il nuovo allenatore e ripartire per cancellare le delusioni recenti di una stagione in cui non è riuscito a lasciare il segno. Gare opache, errori, pochi spunti, una timidezza in mediana che non gli era mai appartenuta. Di lui si ricorda solo il bel gol al Bernabeu in Champions contro il Real Madrid. Poi poco altro.