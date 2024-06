Calciomercato Napoli, 30 milioni per il sostituto di Mario Rui: c’è anche il Milan

Sia il Napoli di Conte che il Milan di Fonseca stanno seguendo un calciatore che costa la bellezza di 30 milioni di euro.

Queste ore, ovviamente, sono caratterizzate dal disastro dell’Italia di Luciano Spalletti all’ultimo Europeo. Gli azzurri, infatti, sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Svizzera, la quale ha letteralmente dominato per tutti e novanta minuti. Tuttavia, al netto delle tantissime critiche che stanno colpendo la Nazionale italiana, il calciomercato continua ad essere sulla bocca di tutti.

I vari club di Serie A, infatti, sono al lavoro per cercare di rafforzarsi per la prossima stagione. Tra le squadre più attive in queste prime settimane di calciomercato estivo bisogna sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. Proprio in queste ultime ore, infatti, per il club partenopeo bisogna registrare delle importanti novità in sede di mercato.

Calciomercato, Napoli e Milan su Patrick Dorgu delle Lecce: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Patrick Dorgu del Lecce. Tuttavia, i dirigenti partenopei dovranno battere una folta concorrenza per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del terzino. Su quest’ultimo, di fatto, ci sono anche altri due club europei molto importanti: il Milan, alcuni club della Premier League ed il Bayer Leverkusen.

Il Lecce, però, non ha la minima intenzione di svendere Patrick Dorgu, visto che per lasciarlo andare via vuole tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Il calciatore danese, dopo lo scudetto vinto con la Primavera del team pugliese, ha attirato a sé l’interesse di squadre così importanti grazie alle sue ottime prestazioni fornite nella sua prima stagione da professionista.

L’anno scorso, infatti, Patrick Dorgu ha giocato ben 32 partite, dove per due volte è andato anche in gol. Il danese, quindi, potrebbe essere il profilo perfetto per il Napoli per sostituire Mario Rui. Il terzino sinistro, di fatto, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Portogallo. Il club partenopeo, dunque, è alla ricerca di un nuovo laterale che possa alternarsi con l’uruguaiano Mathias Olivera.

Il Napoli, oltre a Patrick Dorgu, sta infatti cercando di chiudere un accordo con Leonardo Spinazzola. Dopo non aver rinnovato il suo contratto con la Roma, dunque, il laterale potrebbe diventare un rinforzo importante per Antonio Conte che, però, spera anche di ottenere dei rinforzi nella zona centrale della difesa: da Buongiorno a Mario Hermoso.