Ultimatum Buongiorno, la deadline per la trattativa: tutte le cifre

Alessandro Buongiorno è il prescelto di Conte per la difesa, il Napoli avrebbe fissato una deadline per il capitano dei granata.

Alessandro Buongiorno è l’esplicita richiesta di Antonio Conte per la difesa del Napoli. Il tecnico pugliese ex Inter e Juventus, è conscio delle difficoltà a cui è andato in contro il reparto arretrato partenopeo lo scorso anno. Il primo tassello dovrebbe essere Rafa Marin, per cui secondo gli addetti ai lavori mancherebbe solamente l’ufficialità, poi, potrebbero arrivarne altri due.

Il sopracitato Buongiorno, rappresenta tra tutti i nomi quello che gode i favori maggiori di Conte, il capitano del Torino da ormai anni ha consolidato il proprio rendimento in Serie A, sino all’exploit di questa stagione, è un pezzo pregiato di Urbaino Cairo, presidente dei piemontesi, che per cederlo, avrebbe richiesto una cifra monstre, come di consueto accade quando è lui a sedersi al tavolo delle trattative.

Buongiorno – Napoli, accelerata in vista? Le idee del club sulle tempistiche della trattativa

40 milioni, questa la domanda, che potrebbe scendere al massimo a 35 più bonus. Dal suo canto, secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli si è spinto sino ai 30 più bonus, una distanza ancora importante tra le parti, ma non impossibile da colmare.

Attualmente, seppur non scendendo mai in campo, il calciatore è ovviamente concentrato sugli Europei in Germania, che quest’oggi vedranno l’Italia in campo contro la Svizzera per gli ottavi di finale. La sensazione, secondo il quotidiano, è che al termine della spedizione tricolore ci possa essere l’accelerata decisiva, un pò come per tutte le altre trattative in corso, comprese quelle riguardanti i rinnovi.

Il quotidiano campano, inoltre, ha specificato come nelle intenzioni del Napoli ci sia anche quella di provare ad inserire Leo Ostigard nella trattativa. Il difensore norvegese, dal 2022 in azzurro e campione d’Italia con il Napoli, piace al Torino, che potrebbe positivamente accettarlo come contropartita. Insomma, non resta che attendere, le sensazioni però non paiono negative, Buongiorno ha avuto più contatti nelle scorse settimane con Conte, per un matrimonio che seppur non a brevissimo, potrebbe avere il suo sì definitivo nelle prossime settimane.

Conte attende e spera, il ritiro di Dimaro è alle porte, l’intenzione, come dichiarato in conferenza, è quella di non farsi prendere per la gola e dall’ansia, ma allo stesso tempo di muoversi con tempistiche abbastanza veloci e funzionali alla preparazione.