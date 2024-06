“Sarà uno dei più forti al mondo”: super elogio verso Kvaratskhelia

In casa Napoli una delle situazioni più difficili è quella inerente al futuro di Kvaratskhelia. Intanto arriva un super elogio proprio verso l’esterno georgiano del Napoli.

Alla vigilia dei Campionati Europei, in casa Napoli è esploso il caso Kvaratskhelia, con il padre e l’agente del georgiano che spingono per la cessione. D’altro canto il Napoli sta lavorando per il rinnovo per scongiurare la cessione del georgiano.

Intanto Kvaratskhelia è impegnato agli Europei con la sua Georgia, che è stata trascinata agli ottavi di finale a sorpresa. Arriva l’elogio da capogiro per l’esterno del Napoli.

Napoli, senti che elogio per Kvaratskhelia: “Destinato a diventare uno dei più forti al mondo”

Dopo l’annata in chiaroscuro al Napoli, con tanti alti e bassi, Kvaratskhelia è volato in Germania con la sua Georgia per disputare il Campionato Europeo. Dopo le prime uscite opache, Kvaratskhelia ha dato il meglio di sé contro il Portogallo. Grazie alla vittoria contro i lusitani, la Georgia è approdata agli ottavi dove sfiderà la Spagna. Le prestazioni di Kvaratskhelia continuano a sorprendere e stupire chiunque, anche i suoi compagni di squadra. Un super elogio arriva direttamente dal connazionale Lochoshvili, che ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio:

“Kvaratskhelia è nato per diventare uno dei più forti della storia del calcio. Con la sua mentalità, per noi tutto è possibile. All’inizio dell’Europeo ci siamo detti di giocarci tutte le partite a viso aperto. Siamo un paese piccolo, ma tutti in patria sono orgogliosi di noi e miriamo al massimo risultato”.

Il difensore in forza alla Cremonese è finora tra i protagonisti in questo Europeo con la Georgia, ma non ha fatto mancare il suo elogio alla stella Kvaratskhelia. Per Lochoshvili il compagno di Nazionale sarà addirittura tra uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Un’investitura importante da parte di Lochoshvili, che ha puntato tutte le sue fiches sulla carriera di Kvaratskhelia.

L’esterno del Napoli è attualmente al centro delle voci di mercato, con il PSG che lo vorrebbe per sostituire Mbappé. Allo stesso tempo, il Napoli non vuole privarsi di Kvaratskhelia, con lo stesso Antonio Conte che l’ha blindato nella conferenza di presentazione. Intanto il georgiano continua a rimandare il discorso al termine degli Europei, che per la Georgia non è ancora finito. Le ultime prestazioni di Kvaratskhelia potrebbero ulteriormente invogliare il PSG a spingere per il suo acquisto, e ciò metterebbe ulteriormente in difficoltà il Napoli. Intanto Lochoshvili ha elogiato proprio Kvaratskhelia, che si appresta a mettersi in mostra nella super sfida contro la Spagna.