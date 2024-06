Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli aumenta l’offerta: c’è uno “scontro” da risolvere

Il rinnovo di Kvaratskhelia rappresenta uno dei nodi principali da sciogliere in casa Napoli, il club è stato chiaro con il giocatore.

Antonio Conte non ha voluto lasciare dubbi in conferenza: “Kvara rimane, rimane!”, questa la giornalista piccata del salentino ad un giornalista che aveva messo nuovamente in dubbio la permanenza del georgiano a Napoli. L’ex Juventus ed Inter ha posto precisi paletti prima della firma, trovando a sua detta la piena disponibilità del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha successivamente attaccato in maniera non troppo velata il Paris Saint Germain, reo di aver contattato il giocatore senza essersi minimamente rapportato con il Napoli.

Il quadro è abbastanza chiaro quindi: con il sorriso o meno, quest’anno l’ex Dinamo Batumi non si muoverà, motivo per cui il rinnovo, con una promessa di cessione tra dodici mesi, appare la strada più plausibile. Un prolungamento che arriverebbe con un anno di ritardo, con il Napoli forse ormai pienamente conscio dell’errore di gestione. Kvaratskhelia, nonostante uno scudetto vinto da MVP della Serie A, ha infatti continuato a percepire il terzo stipendio più basso della rosa, una sorta di ossimoro, che ha sorpreso qualsiasi addetto ai lavori. Una delle tante incomprensibili scelte della nefasta passata stagione, dove i problemi non sono passati unicamente per il terreno di gioco.

Rinnovo Kvaratskhelia, incontro tra le parti: c’è la proposta del Napoli

A seguito della conferenza stampa tenutasi in settimana, la società si è portata avanti con i fatti. Il patron De Laurentiis, al fianco del direttore sportivo Giovanni Manna, si è infatti recato in Germania dal calciatore, illustrandogli la proposta di rinnovo partenopea. Un incontro tranquillo, piacevole, apprezzato dallo stesso entourage di Kvaratskhelia, che però non ha ancora accettato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli si sarebbe spinto a 4 milioni, ma l’intenzione sarebbe quella di arrivare ai 5,5 più bonus, avvicinandosi così nettamente alla richiesta di 6 del giocatore. Kvaratskhelia è conscio del proprio valore, il PSG è arrivato ad offrire all’esterno ben 11 milioni per i prossimi 4 – 5 anni, una cifra monstre, che avrebbe fatto vacillare chiunque.

Insomma, ci sarà ancora da mediare quindi. Come confermato dalla rosea, però, la strada è evidentemente tracciata: che sia rinnovo o meno, Kvaratskhelia resterà al Napoli al 100% per il prossimo campionato, su questo ci sono pochi, pochissimi dubbi, forse nulli.