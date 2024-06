Psg, altro che Kvaratskhelia: maxi offerta per un altro attaccante

Dopo la forte presa di posizione del Napoli sul futuro di Kvara, il ricco PSG di Al-Khelaifi sta cercando di prendere un altro attaccante.

In queste prime settimane di calciomercato estivo, di fatto, il Napoli è stato sicuramente tra i club della nostra Serie A più attivi. Basti pensare che ha già chiuso il primo acquisto, ovvero quello di Rafa Marin. Il difensore centrale spagnolo, infatti, è stato preso dal Real Madrid per circa 10 milioni di euro e questo è solo il primo arrivo nel reparto arretrato partenopeo.

Il Napoli, come affermato dallo stesso Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione, ha tutta l’intenzione di rivoluzionare la propria difesa. Dopo Rafa Marin, infatti, i dirigenti del team campano sono al lavoro per cercare di acquisire sia le prestazioni di Alessandro Buongiorno che di Mario Hermoso. Tuttavia, uno degli argomenti principali di queste settimane è il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Su quest’ultimo, di fatto, c’è il forte interessamento da parte del ricchissimo PSG che, però, sembra essere intenzionato a dirottare il proprio interesse su un altro obiettivo.

Calciomercato, il PSG ha offerto ben 250 milioni per Lamine Yamal del Barcellona: ecco tutti i dettagli

Come scritto dal quotidiano sportivo spagnolo ‘Mundo Deportivo’, infatti, il team di Al-Khelaifi sta facendo una corte serrata a Lamine Yamal del Barcellona. Basti pensare che il PSG è disposto ad offrire la bellezza di 250 milioni di euro per convincere il club blaugrana a cedere il giovanissimo talento spagnolo classe 2007.

Tuttavia, almeno per il momento, il Barcellona ha ribadito la propria intenzione di non cedere per nessuna cifra Lamine Yamal. Nel Napoli, nel frattempo, sta aumentando la propria fiducia di trattenere Khvicha Kvaratskhelia ancora in azzurro, anche perché Antonio Conte non ha la minima intenzione di dire addio al calciatore georgiano.