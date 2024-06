Napoli, nuovo incontro per il rinnovo di Kvaratskhelia: cifre super con i bonus

Dopo l’incontro dei giorni scorsi, un nuovo colloquio tra la società a Kvaratskhelia dovrebbe avvenire a breve.

Khvicha Kvaratskhelia è attualmente impegnato e concentrato su Euro 2024. La Georgia, qualificatasi per la prima volta a tale torneo, sta continuando a stupire affidandosi proprio sul suo giocatore più talentuoso. “Kvaradona” è stato grande protagonista dello storico 2 a 0 sul Portogallo, una vittoria prestigiosa, che ha consegnato ai biancorossi gli ottavi di finale.

Nel mezzo, però, c’è il Napoli, un Napoli che ha blindato nelle idee il giocatore, confermando ad egli stesso, oltre che alla stampa, di non considerare possibile una sua cessione, un Napoli che nei giorni scorsi si è spinto sino in Germania per trattare il rinnovo con l’agente del calciatore, che in prima persona aveva aperto il caso con l’intervista rilasciata nelle scorse settimane, a cui seguirono le parole del padre del giocatore.

Rinnovo Kvaratskhelia, c’è la data del secondo incontro: le ultime sulla trattativa

Un incontro piacevole, in un clima disteso, che però non ha portato ad una quadra. Per ora Kvaratskhelia ha rifiutato, nonostante una proposta ben più alta degli attuali 1,8 milioni a stagione, che lo rendono paradossalmente, uno dei calciatori azzurri con lo stipendio più basso in rosa.

L’idea dell’entourage del calciatore e di Kvara stesso, secondo il Corriere dello Sport, è quella di rimandare ogni discorso alla fine dell’Europeo, quando avverrà il secondo e risolutivo incontro tra le parti. De Laurentiis, che in prima persona al fianco di Manna è volato in Germania, si è spinto sino ai 5 milioni a stagione, che potrebbero arrivare a 7 nel 2029, data in cui sarebbe stata fissata la nuova scadenza contrattuale.

Dall’altra parte il PSG, con i suoi 11 milioni all’anno, una cifra monstre che avrebbe fatto titubare chiunque. La strada, però, è tracciata: almeno per quest’anno Kvarastkhelia resterà, anzi, come specificato dallo stesso Corriere, in caso di mancato accordo, l’ex Dinamo Batumi continuerebbe la propria esperienza sotto l’ombra del Vesuvio a prescindere, ma con lo stipendio percepito attualmente.

Insomma, con queste premesse, sembra complicato o quantomeno sconveniente per lo stesso Kvara non trovare un accordo. Probabile che le parti per il bene comune trovino un punto di incontro, con la promessa di valutare tra 12 mesi le eventuali offerte che quasi sicuramente arriveranno per il cristallino talento georgiano. Non resta che attendere il termine dell’Europeo in corso quindi.