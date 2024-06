“Conte voleva la Juve, Giuntoli l’ha rifiutato”, clamorosa rivelazione da Torino

La firma di Antonio Conte ha causato parecchi malumori in altre tifoserie, da Torino, avrebbero svelato un clamoroso retroscena.

Antonio Conte ha ormai ufficialmente iniziato la propria avventura al Napoli. L’ex Inter e Juventus, è stato in grado di ridonare entusiasmo ad una piazza spenta a seguito degli ultimi nefasti 12 mesi. Se i tifosi partenopei hanno gioito, in molti altri hanno storto il naso. Su tutti quelli milanisti, che per mesi hanno sognato il salentino e già stanno contestando Fonseca, su cui è ricaduta la scelta dei lombardi.

Anche in casa Juventus, a quanto pare, però, il matrimonio tra Conte ed il Napoli non è stato preso bene. Già negli anni scorsi la sua esperienza all’Inter aveva in parte incrinato i rapporti, quello con il Napoli è stato il secondo colpo duro da digerire per l’ambiente bianconero.

“Conte-Juve, vi svelo perchè non si è chiuso”, il giornalista senza freni sul tecnico

Claudio Zuliani, storico giornalista bianconero, nel corso del suo editoriale per Bianconeranews, ha voluto affrontare il tema. Zuliani ha svelato quello che risulterebbe un clamoroso retroscena, un retroscena che riguarderebbe proprio Conte e la Juventus.

A detta del giornalista, Conte avrebbe voluto a tutti i costi ritornare alla Juventus, un matrimonio che non si è concretizzato nuovamente, portandolo a scegliere “La parte oscura della forza”, facendo si che molti bianconeri se la legassero al dito, con una chiara allusione al Napoli. Non solo però, perchè a detta di Zuliani, ci sarebbe un motivo ben specifico dietro il no di Giuntoli a Conte.

Come nel caso del Milan, infatti, secondo Zuliani la Juventus ha preferito optare per un progetto nuovo con Thiago Motta, evitando di ritornare all’era Conte, un allenatore forte e preparato che conosce minuziosamente l’ambiente juventino, ma che avrebbe preteso di comandare anche in sede manageriale. Zuliani ha sottolineato come questa linea di Conte, che portò ormai quasi 10 anni fa al divorzio, ancora oggi non sarebbe stata accettabile in quel di Torino.

Ovviamente, si parla di indiscrezioni, retroscena su cui è d’obbligo utilizzare il condizionale. La storia, confermata dagli addetti ai lavori e dallo stesso Conte, è di un confronto costante con il Napoli sin da novembre. All’epoca delle prime frizioni con Garcia, infatti, il tecnico pugliese declinò cordialmente l’invito del Napoli, promettendo di riaggiornarsi con la società a bocce ferme, in modo da ripartire insieme, come poi avvenuto.