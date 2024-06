Colpo Napoli, bruciate tutte le big di Serie A: incluso anche un azzurro nell’affare

Dopo la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, in casa Napoli ci sono delle importanti novità che riguardano il calciomercato.

In questi minuti sta giocando l’ottavo di finale dell’Europeo tra l’Italia e la Svizzera. Questo primo scorcio di gara, di fatto, è stato contraddistinto da un forte pressing da parte della selezione elvetica. Gli uomini di Luciano Spalletti, almeno fino a questo momento, stanno facendo un po’ di fatica ad eludere il forcing degli svizzeri. Tuttavia, al netto dell’importanza della gara che si sta disputando ora all’Olympiastadion di Berlino, il calciomercato resta comunque sulla bocca di tutti.

I tifosi, di fatto, sono sempre attenti a monitorare le trattative delle loro squadre cuore. Tra i club del campionato di Serie A più attivi bisogna sicuramente inserire il nuovo Napoli di Antonio Conte. Con l’arrivo dell’ex ct della Nazionale italiana, dunque, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna si sono messi al lavoro per rinforzare la squadra partenopea. Proprio in queste ultime ore, infatti, tra le fila azzurre bisogna registrare delle grosse novità.

Calciomercato, Napoli disposto ad offrire Vergara per arrivare al giovane Leoni della Sampdoria

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, di fatto, il Napoli è fortemente interessato ad un giovane promessa del calcio italiano, ovvero Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006, infatti, è seguito da tutte le big della nostra Serie A: da Milan ed Inter, passando anche per il Torino, alla Juventus.

Il team partenopeo, però, vorrebbe partecipare tutta questa concorrenza, anche inserendo nella trattativa uno dei suoi giocatori più importanti del suo settore giovanile, ovvero Antonio Vergara. Il Napoli, oltre all’azzurrino, sarebbe disposto ad offrire alla Sampdoria ben 5 milioni di euro per arrivare a Giovanni Leoni che, inoltre, resterebbe in prestito al team ligure per ben due stagioni.

L’inserimento di Antonio Vergara, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Reggiana di Alessandro Nesta, e la possibilità di lasciare Leoni per due anni in prestito alla Sampdoria potrebbero rappresentare il punto di svolta per convincere i dirigenti del team blucerchiato.

Il Napoli, quindi, è molto attivo nel reparto centrale anche per quanto riguarda il futuro. Come affermato dallo stesso Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione, infatti, l’obiettivo numero uno in questa sessione di calciomercato estiva è proprio quello di rafforzare la difesa. Dopo Rafa Marin, dunque, il team partenopeo sta cercando di prendere sia Alessandro Buongiorno che lo spagnolo Mario Hermoso.