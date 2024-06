Napoli-Lukaku, Manna deve attendere: l’obiettivo del ds è ormai chiaro

Prosegue il pressing di Giovanni Manna su Romelu Lukaku per l’attacco del Napoli. Il DS azzurro deve però attendere che si sblocchi una situazione.

Sono settimane caldissime per il mercato del Napoli. Seppur la sessione non sia ancora iniziata ufficialmente, gli azzurri sono al lavoro su più fronti per rinforzarsi quanto prima.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna continua il pressing costante su Lukaku, che è stato individuato come obiettivo principale per l’attacco. Per affondare il colpo, bisognerà attendere che si sblocchi una determinata situazione.

Napoli, continua il pressing di Manna su Lukaku: le ultime

Il Napoli prosegue il suo lavoro sul calciomercato, con il DS Manna attivo su più fronti. Uno dei reparti su cui interverrà il Napoli è quello offensivo. Sono diversi i nomi individuati per l’attacco, tra cui Romelu Lukaku. L’approdo al Napoli dell’attaccante belga in forza al Chelsea è però bloccato da una situazione. A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio a Sky Sport:

“Il Napoli pensa di aver fatto il massimo per avere una corsia prioritaria per Lukaku. Manna già spingeva per portare Lukaku alla Juve l’anno scorso nello scambio con Vlahovic, e quindi il DS del Napoli gradisce l’attaccante belga. Il Napoli però deve attendere che si sblocchi la situazione Osimhen. Continua a monitorare la situazione di Lukaku anche il Milan. Il Chelsea non vorrebbe più prestarlo, ma trovare una soluzione a titolo definitivo. I Blues chiedono i 44 milioni della clausola rescissoria. Col passare del tempo, il club inglese dovrà abbassare le proprie pretese, ma ci vorranno alcune settimane probabilmente”.

Dunque la priorità per l’attacco del Napoli individuata da Manna è Lukaku, che dunque è saldamente in cima alla lista dei preferiti del DS. Purtroppo però la situazione di Victor Osimhen sta bloccando le operazioni in entrata del Napoli. Difatti il Napoli non può chiudere il colpo Lukaku se prima non piazza Osimhen. Bisognerà dunque avere calma e pazienza, e attendere che qualche club acquisti Osimhen.

Nel frattempo il Milan continua a seguire Lukaku, ma il Napoli è in vantaggio attualmente. Gli azzurri possono vantare anche l’ottimo rapporto del giocatore con Conte, che già l’ha allenato all’Inter. Lo scoglio resta la trattativa col Chelsea, che continua a chiedere il pagamento della clausola rescissoria per cedere Lukaku. Difatti dopo il notevole esborso economico, i Blues non vogliono cedere nuovamente in prestito il belga, ma incassare una cifra considerevole. Col passare delle settimane, il Chelsea dovrà per forza di cose abbassare le proprie pretese, ed a quel punto si potrebbe chiudere l’affare. Dunque Manna continua a lavorare per Lukaku, in attesa di piazzare Victor Osimhen nel corso delle prossime settimane.