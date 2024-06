Napoli-Buongiorno, ci siamo: il Torino sblocca tutto, nell’affare una contropartita

L’obiettivo principale del Napoli per la difesa è Alessandro Buongiorno. L’affare potrebbe sbloccarsi presto, con il Torino che avrebbe aperto ad una contropartita tecnica.

Sono diverse settimane che Giovanni Manna lavora sul fronte inerente ad Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore in forza al club granata è la priorità del DS azzurro per rinforzare la retroguardia difensiva, che è stato il peggior reparto della scorsa stagione.

Sono state inviate già diverse offerte al Torino, che però le ha prontamente rispedite al mittente. In queste ore però si sarebbe ammorbidita la posizione del Toro, che avrebbe aperto all’inserimento di una contropartita nell’affare.

Napoli, Buongiorno si avvicina: Torino pronto ad accontentare la volontà del giocatore

Nel corso di questi mesi, il nome di Alessandro Buongiorno è stato accostato spesso al Napoli. Ad un certo punto sembrava che l’affare non dovesse più concretizzarsi, ma invece ad oggi la chiusura è sempre più vicina. Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, Buongiorno si avvicina sensibilmente al Napoli grazie al Torino. Il club granata dopo le varie richieste di circa 45 milioni per cedere il difensore, è pronto a rinunciare ad alcuni milioni ed accettare una contropartita tecnica nell’affare. Uno dei nomi proposti dal Napoli e che potrebbe rientrare nell’affare potrebbe essere Leo Ostigard, che andrebbe anche a coprire il buco rimasto scoperto dal capitano granata.

Giovanni Manna dunque si appresta ad assestare il colpo decisivo per chiudere l’affare col Torino che porterà Buongiorno al Napoli. Il Direttore Sportivo del Napoli sta lavorando con insistenza sul difensore italiano da varie settimane, e col passare del tempo è riuscito a scardinare la difesa del Torino. Difatti Urbano Cairo a più riprese ha chiesto 40-45 milioni per cedere Buongiorno, ma ora la situazione è cambiata. Il Torino avrebbe ammorbidito la propria posizione, decidendo di accontentarsi di circa 30-35 milioni più una contropartita tecnica.

Il motivo dietro questa scelta da parte del presidente Cairo è sorprendente. Difatti il presidente del Torino avrebbe deciso di accontentare la volontà di Buongiorno, “accontentandosi” di una contropartita pur di non andare allo scontro col giocatore. D’altronde la scorsa estate, Buongiorno aveva rifiutato l’Atalanta per restate al Toro, e quindi Cairo probabilmente si è sentito in dovere di accontentare il difensore. Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, visto che l’offerta non è stata ancora presentata dal Napoli. Nel corso dei prossimi giorni l’affare potrebbe però entrare nel vivo, e chiudersi positivamente. Dunque manca ormai veramente poco, ma Alessandro Buongiorno è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli.