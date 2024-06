Juan Jesus, l’esperto di mercato si sbilancia: la decisione sul futuro

Situazione Juan Jesus: l’esperto di mercato si sbilancia sul futuro del brasiliano dopo l’ultima deludente stagione con il Napoli.

Juan Jesus e Napoli dopo tre anni insieme potrebbero seriamente dirsi addio. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025. La società partenopea, nonostante il cartellino valutato 2,5 milioni (via Transfermarkt), vorrebbe comunque provare a monetizzarne la cessione per evitare l’addio a parametro zero nella prossima stagione.

Le parole di Antonio Conte rispetto alla stagione passata sono state chiare: troppi gol subìti ed un reparto da rifondare. Juan Jesus si è reso protagonista di qualche errore di troppo e di prestazioni altalenanti che non sembrano convincere il nuovo allenatore del Napoli che della difesa fa la sua forza.

Juan Jesus verso l’addio? L’esperto di mercato si sbilancia sul suo futuro

Secondo l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, salgono sempre più le quotazioni di vedere Juan Jesus via da Napoli nella prossima stagione. Il numero 5 potrebbe essere orientato verso l’estero, dato che in Italia, al momento, non sembrerebbe esserci alcuna squadra concretamente interessata.

Le percentuali di Alfredo Pedullà sul futuro del brasiliano sono le seguenti: 55% all’estero e 45% al Napoli. Di conseguenza non sembra essere del tutto esclusa una sua permanenza ma neanche poi così sicura. Dal 2021 con il Napoli, Juan Jesus ha vinto uno Scudetto nella stagione 2022/23 ed ha disputato in totale 78 partite e realizzato 4 gol e un assist.