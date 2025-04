Doppio colpo Napoli, Manna gioca d’anticipo: blitz decisivo

Il Napoli giocherà lunedì contro il Bologna, ma prima ci sono delle grosse novità di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte ha subito risposto presente dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao.

Con questo successo, dunque, gli azzurri sono rimasti a tre punti dall’Inter. Ora i partenopei sono chiamati ad una sfida molto importante, ovvero quella di lunedì sera contro il Bologna. Nel frattempo, però, in casa azzurra una notizia importante di calciomercato.

Napoli, Manna a Londra per due colpi: i dettagli

Come riportato dal ‘Mattino’, infatti, Giovanni Manna si è recato ieri a Londra con i suoi collaboratori per cercare di anticipare la concorrenza per due suoi obiettivi: Paixao del Feyenoord e Zhegrova del Lille. Questi due calciatori, di fatto, sono i primi obiettivi del Napoli per la prossima sessione di calciomercato estiva.

Il club partenopeo, dunque, è già attivo per cercare di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Anche se il viaggio di Manna a Londra riguarda sicuramente anche il fronte cessione, ovvero quella di Victor Osimhen. Quest’ultimo, infatti, è seguito da diverse squadre del campionato più seguito al mondo: la Premier League.

Calciomercato Napoli: Osimhen verso la Premier League?

L’attaccante nigeriano, di fatto, è un caso a parte. Victor Osimhen, che ha incantato Napoli con gol pesanti e giocate da fuoriclasse, resta uno degli uomini più chiacchierati del calciomercato Napoli. La Premier League lo corteggia da tempo, con club come Manchester United, Chelsea e Arsenal che non fanno mistero del loro interesse. Il viaggio di Giovanni Manna a Londra potrebbe servire anche a definire il futuro dell’attaccante, magari con un’offerta davvero importante. Victor Osimhen, infatti, ha presente nel proprio contratto una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Insomma, il Napoli non si accontenta di vivere alla giornata. Mentre la squadra macina punti in campionato, la dirigenza lavora fortemente per costruire un futuro ancora più competitivo. E i tifosi? Già immaginano Paixão e Zhegrova con la maglia azzurra. Giovanni Manna, quindi, vuole allestire una squadra che sia pronta a restare competitiva in campionato che affrontare un’ottima Champions League. Il Napoli, al netto di una crisi di risultati che sarebbe davvero sorprendente, è infatti ad un passo a staccare il pass per la prossima edizione della massima competizione europea per club.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 10:53 by William Scuotto