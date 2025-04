Napoli, finalmente solo buone notizie: Conte gongola

Per il Napoli di Conte ci sono ottime notizie per la gara con il Bologna.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni con le nazionali, di fatto, il Napoli ha risposto subito presente. Domenica sera, infatti, i partenopei hanno sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao con il risultato finale di 2-1.

Con questo successo, dunque, il Napoli ha confermato il proprio svantaggio di tre punti dall’Inter. Ora, però, il Napoli è atteso da un’altra molto difficile. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla difficile sfida di lunedì sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Anche se per Antonio Conte ci sono solo buone notizie in vista della gara dello Stadio Renato Dall’Ara.

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, di fatto, tra le fila azzurre bisogna segnalare solamente qualche acciacco facilmente smaltibile in settimana. Dopo tantissimo tempo dall’ultima volta, dunque, Antonio Conte ha finalmente tutta la rosa a propria disposizione.

Il Napoli, quindi, ha recuperato anche Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo aveva saltato il match contro il Milan per un problema fisico rimediato durante l’allenamento congiunto della Puteolana fatto durante la sosta. Ci sono buone notizie anche per Anguissa che McTominay,i quali hanno smaltito i loro problemi fisici.

Infortuni Napoli: un capitolo chiuso per Conte?

Chi segue il Napoli, di fatto, sa bene quanto gli infortuni abbiano pesato negli ultimi anni. Dagli addii di pezzi grossi come Osimhen e Kvaratskhelia, passando per i problemi fisici di mezza squadra, la sfortuna sembrava essersi accanita sugli azzurri. Ma oggi il quadro è diverso. Con Spinazzola, Anguissa e McTominay di nuovo in pista, Conte può guardare alla sfida col Bologna in maniera più positiva. Certo, in Serie A nulla è scontato: un colpo di tosse o una distorsione possono sempre arrivare, ma per ora il tecnico salentino può godersi un momento di calma. Una rarità, per uno che vive il calcio con l’intensità di un vulcano.

E non è solo una questione di nomi. Avere la rosa al completo significa poter ruotare i giocatori e gestire le energie in quest’ultimo scorcio di campionato. Lunedì sera, contro un Bologna che gioca un calcio spumeggiante, sarà un banco di prova perfetto per testare questa nuova solidità.

In conclusione, il Napoli sembra aver trovato la quadra giusta al momento giusto. La vittoria sul Milan è un tassello, il recupero della rosa un altro. E con Conte in panchina, uno che non molla mai, gli azzurri possono davvero puntare in alto. Appuntamento a lunedì: il Dall’Ara ci dirà se questo Napoli è pronto a lottare per lo scudetto fino all’ultimo turno di questo campionato.