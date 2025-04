Napoli, decisione presa per il Bologna: non si torna più indietro

Tra le fila del Napoli è stata presa una decisione importante per il Bologna.

Il Napoli ha battuto meritatamente domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao. Gli azzurri, dunque, hanno risposto alla vittoria dell’Inter di qualche minuto prima contro l’Udinese.

Archiviato il match contro il Milan, però, il Napoli ha di fronte a sé un’altra gara molto difficile. Anzi, visto il grande momento di condizione che sta attraversando in questo momento, il Bologna rappresenta sulla carta un avversario molto più ostico rispetto ai rossoneri. Proprio per questo motivo, di fatto, in casa partenopea bisogna segnalare una decisione importante.

Il Napoli alzerà i giri del proprio motore: la scelta di Conte

Secondo quanto riportato da uno dei più importanti quotidiani italiani, ovvero la ‘Repubblica’, il Napoli alzerà da oggi i giri del proprio motore. L’intento di Antonio Conte è quello di rilanciare la sfida scudetto all’Inter per cercare di ‘rompere ancora le scatole’.

Anche perché, dopo più di due mesi, il Napoli torna finalmente ad essere al completo. Tra gli azzurri, infatti, hanno recuperato anche i vari Spinazzola, Anguissa e McTominay. La gara di Bologna, di fatto, sarà uno snodo fondamentale per la sfida scudetto.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 09:36 by William Scuotto