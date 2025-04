Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza

Il Pocho Lavezzi ha parlato in un’intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima.

Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku. L’attaccante argentino ha espresso chiaramente il suo giudizio sul numero 11 del Napoli.

Lavezzi: “Lukaku? Per me è fortissimo”

Tra i tanti argomenti trattati durante la trasmissione, Ezequiel Lavezzi ha dato anche la sua opinione sull’attuale rendimento di Romelu Lukaku, spendendo belle parole sul bomber belga:

“Per me Lukaku è fortissimo, è un giocatore che fa salire la squadra e fa sempre gol. Può avere dei momenti non buoni, ma è uno di quei giocatori che vorrei sempre avere nella mia squadra. Se avessi giocato con lui ne avrei beneficiato, è un giocatore che ti dà sempre tantissimo. Non so se con Osimhen il Napoli avrebbe più punti, Lukaku ha fatto 11 gol e il Napoli ha vinto 11 partite”

Last Updated on 2 Apr 2025 – 23:39 by William Scuotto