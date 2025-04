“Lo scudetto è una realta”, Lavezzi è certo: il messaggio a Conte

Ezequiel Lavezzi si è soffermato anche sulla lotta scudetto tra il Napoli di Conte e l’Inter di Simone Inzaghi.

Il Napoli di Antonio Conte è ancora in piena lotta scudetto. Con la vittoria di domenica scorsa sul Milan, infatti, gli azzurri sono rimasti a tre punti dall’Inter capolista.

Lo stesso tecnico azzurro ha ribadito che la sua squadra è ancora lì a rompere ‘le scatole’. Proprio sulla lotta scudetto, tra l’altro, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Ezequiel Lavezzi.

Il Pocho , esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero’, ha infatti parlato così:

“Ci credo per lo scudetto. Si sa che Conte fa lavorare tantissimo dal punto di vista fisico. Possono farcela. Non credo che sia un miracolo, ma una realta: la maggior parte di questi giocatori ha vinto lo scudetto ed hanno l’esperienza per affrontare le situazioni complesse. L’Inter può perdere punti, visto che lotta per tutto”.