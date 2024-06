Gli chiedono del colpo in attacco, la risposta di Conte a ESPN è imperdibile: avete sentito? – VIDEO

In queste ore stanno circolando le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte ai microfoni di ESPN Brasil. Il giornalista Diego Mezzogiorno gli ha chiesto di un obiettivo in attacco.

La presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale è stato un evento che ha riscosso un grande successo. A dimostrarlo è anche la presenza di molti inviati dall’estero, che hanno avuto modo di fare la propria domanda al nuovo tecnico del club partenopeo. Tanti i temi affrontati nel corso della conferenza stampa di presentazione, ma anche nelle varie one to one concesse alle varie televisioni.

Tra di esse, spunta quella rilasciata a ESPN Brasil: in particolare, il giornalista Diego Mezzogiorno ha avuto modo di chiedergli dell’interesse della società azzurra per il mercato sudamericano, in seguito alle voci sul presunto interesse del Napoli per Wesley Gassova, attaccante del Corinthians che è entrato nel mirino di Giovanni Manna.

Ultime news SSC Napoli, la risposta di Conte su Wesley

Wesley Gassova è il nome nuovo per l’attacco del Napoli: capace di giocare sia a destra che a sinistra, il brasiliano può essere l’affare a sorpresa degli azzurri. Il 19enne brasiliano si è già contraddistinto per la sua esperienza in un club storico come il Corinthians. Nonostante si parli di un classe 2005, ha già disputato ben 71 gare condite da 7 gol e 5 assist con la maglia della prima squadra. Il calciatore si è messo in mostra nelle giovanili dello stesso club brasiliano ed si è integrato molto bene tra i “grandi”: il suo valore di mercato è di 10 milioni di euro.

Sul calciatore, secondo “PVC”, ci sarebbe il forte interesse anche del Porto e lo scorso aprile, sottolinea ESPN, il West Ham sarebbe arrivato ad offrire anche 18 milioni di euro per assicurarsi il calciatore brasiliano. Il Corinthians, inoltre, detiene il 70% dei diritti sul giovane gioiello, che ha un contratto con il club fino al dicembre 2027.

A proposito del mercato sudamericano, Antonio Conte ha così risposta a ESPN: “Si sa che in tempo di finestra è molto difficile parlare di nomi, perché se dici un nome, il prezzo sale. Sicuramente il nostro direttore sportivo Giovanni Manna, che monitora tutte le situazioni in Sud America. Sa che se c’è un giocatore interessante, sta monitorando“.

Inoltre, negli ultimi giorni, gli azzurri starebbero monitorando un altro talento sudamericano che gioca in un club storico, nonostante la giovane età. Il calciatore in questione è Pablo Solari. Il 23enne argentino, su cui ci sono anche Fiorentina e Lazio, ha disputato ben 89 gare in carriera con il River Plate ed ha siglato 25 gol e 16 assist. Il prezzo del suo cartellino è di 7,5 milioni. Il conveniente mercato sudamericano potrà essere un’opportunità valida e assolutamente da considerare per la costruzione del nuovo Napoli.