Sorpresa Napoli, dal Brasile l’ultima idea: “Può essere il primo colpo per Conte”

Il Napoli segue calciatore proveniente dal Brasile. Il club azzurro ha le idee chiare su un profilo molto giovane.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Dopo la stagione fallimentare, tra le file azzurre c’è l’assoluta necessità di tornare ad essere competitivi e si vuole provare a farlo nel modo migliore. Naturalmente, la strada a disposizione del club è il mercato. Quest’ultimo è un aspetto cruciale da non trascurare, ancor più dopo le richieste di Antonio Conte. Infatti, il tecnico azzurro ha chiesto diversi rinforzi, anche a causa della diverse situazioni “in bilico”.

Uno dei reparti da rinforzare è certamente l’attacco. Quest’ultimo, potrebbe perdere Victor Osimhen nelle prossime settimane. Infatti, l’attaccante nigeriano è alle prese con una possibile cessione vista la clausola presente nel contratto da ben 120 milioni di euro. Non a caso, il Napoli sarebbe sulle tracce di un profilo giovane per il futuro. Il nuovo obiettivo del club azzurro proviene direttamente dal Brasile ed è ormai pronto allo sbarco in Europa.

Mercato Napoli, c’è un esterno brasiliano nel mirino: le ultime

Il Napoli guarda oltre l’Italia per formare una nuova squadra all’altezza. Come riportato da “SportMediaset”, da diverse settimane il club azzurro sarebbe sulle tracce di Wesley Gassova, attualmente in forza al Corinthians. Si tratta di un esterno d’attacco dotato di ottime qualità tecniche e non solo. Nonostante la carta d’identità sottolinei l’anno di nascita (2005), i dirigenti azzurri sarebbero pronti ad ingaggiare uno dei talenti più cristallini del Brasile.

Il calciatore ha già maturato una grande esperienza nelle varie competizioni brasiliane collezionando quattro gol, motivo per il quale si sarebbe conquistato l’interesse di tanti club. Al momento, sulle tracce del classe 2005 ci sarebbero alcuni club inglesi e il Porto in modo particolare. Si tratta di un giocatore capace di agire da ala destra-sinistra, ma al tempo stesso anche da seconda punta. Per quel che riguarda l’aspetto economico non dovrebbero esserci problemi, ancor più vista la clausola da ben 10 milioni di euro valida per l’Europa all’interno del contratto.

L’idea di acquistare un profilo del genere, nasce anche dalla volontà di Khvicha Kvaratskhelia di lasciare il Napoli. Nel giorno della presentazione ufficiale, Antonio Conte ha però cancellato tale possibilità. Ciò nonostante, però, il calciatore continua a considerare in bilico il proprio futuro in vista della prossima stagione. Naturalmente, ogni tipo di discorso è rimandato al termine dell’Europeo, quando il giocatore e la società si siederanno per analizzare gli obiettivi e le volontà di tutti gli individui.