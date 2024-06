Dal Brasile confermano, il Napoli segue una possibile stella: Conte non ha smentito!

Il Napoli segue un giovane e forte attaccante brasiliano, c’è la conferma diretta: indizio anche da Antonio Conte.

Nuova stagione in arrivo e nuovi calciatori in arrivo per il Napoli, almeno questo è ciò che si augura il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. Dopo il decimo posto conquistato in campionato nella scorsa annata, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi completamente al nuovo allenatore, anche per quel che riguarda il calciomercato.

Saranno tanti i calciatori a lasciare la maglia azzurra e altrettanti arriveranno. Tra questi è possibile possa esserci qualche sorpresa. Uno di queste potrebbe essere il brasiliano Wesley Gassova, meglio noto solo come Wesley, attaccante classe 2005 del Corinthians. Esterno molto tecnico e veloce, Wesley si è messo in luce disputando 33 gare condite da 5 gol e 3 assist nell’ultima stagione.

Calciomercato Napoli, il nuovo obiettivo è Wesley del Corinthians

A parlare di lui è stato il giornalista di ESPN, Diego Mezzogiorno, che ne ha parlato, dopo la conferenza stampa del 26 giugno scorso, con lo stesso Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato:

“Wesley del Corinthians? Due settimane fa un giornalista che copre il Corinthians in Brasile ha avuto la notizia che alcuni dirigenti del Napoli stavano seguendo il ragazzo. Quando ho avuto l’occasione di parlare con Conte e con De Laurentiis gliel’ho chiesto. Il Porto ed il West Ham sono sulle tracce di Wesley da tempo, lui gioca nel ruolo di Kvaratskhelia e sarebbe un’opzione per sostituire in futuro il georgiano. Il mister non mi ha confermato, ma non mi ha detto di no. Se il Napoli lo vuole lo prenderebbe a 10 milioni. È una scommessa, magari viene in Italia e spacca oppure può essere un buco nell’acqua”.

Insomma il Napoli pensa a poter inserire nel proprio organico anche qualche giovane molto interessante da far crescere sotto la guida di Antonio Conte. Wesley potrebbe essere proprio il profilo adatto da inserire in organico, magari anche con uno sguardo al futuro.

Il brasiliano, infatti, ricopre perlopiù il ruolo di attaccante esterno sinistro, che poi rientra sul destro (piede preferito, ndr). Ovviamente sa destreggiarsi anche sulla fascia opposta, quella destra, anche perché oggi la posizione di attaccante di sinistra è irrimediabilmente occupata da Kvaratskhelia, che lo stesso Conte ha definito incedibile.

Come spiegato da Diego Mezzoggiorno, l’investimento su Wesley potrebbe essere anche propedeutico a una futura cessione del georgiano, con il Napoli che intanto avrebbe il tempo di costruirsi in casa l’eventuale sostituto.