Ultim’ora Napoli, De Laurentiis in Germania: notizia importantissima su Kvaratskhelia!

Questa mattina è avvenuto un blitz del Napoli in Germania per Kvaratskhelia, i discorsi sul rinnovo hanno avuto una svolta.

Dopo il goal che ha dato il via all’impresa della Georgia, Khvicha Kvaratskhelia ha incontrato il Napoli per discutere del proprio contratto. Nello specifico, è stata la stessa società partenopea a presentarsi in Germania ed accelerare a seguito delle eloquenti dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte in conferenza stampa.

La situazione dell’ex Dinamo Batumi è delicata. La proprietà è ormai conscia di aver sbagliato la gestione del rinnovo del calciatore, uno dei tanti errori commessi nei nefasti 12 mesi appena conclusi. Nonostante il titolo di MVP dell’annata 2022 – 23, culminata con lo scudetto del Napoli, Kvaratskhelia ha continuato a percepire il terzo ingaggio più basso della rosa, una sorta di ossimoro visto il valore immenso del calciatore, protagonista assoluto anche in nazionale.

Rinnovo Kvaratskhelia, le ultime sul blitz di De Laurentiis e Manna in Germania

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero stati sia il presidente Aurelio De Laurentiis che il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna a partire alla volta del ritiro della Georgia per incontrare il giocatore. Un incontro con delle intenzioni chiare: quelle di ribadire la centralità, oltre che annessa incedibilità del calciatore.

La news più importante, però, riguarderebbe la risposta di Kvaratskhelia. Il georgiano, che al termine del match con il Portogallo aveva commentato le parole di Conte con un eloquente: “Lo rispetto ed amo Napoli, ma ci devo pensare”, a detta del massimo esperto di calciomercato sarebbe ben disposto a prolungare il proprio contratto con la società partenopea. Di seguito, il tweet rilasciato su X dal giornalista:

#Calciomercato | Viaggio positivo quello del Napoli a Düsseldorf per #Kvaratskhelia. #DeLaurentiis, #Chiavelli e #Manna hanno ribadito al procuratore e al calciatore la centralità nel progetto. Il georgiano è ben disposto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 27, 2024

Una notizia importante, che allontana ulteriormente le nuvole ed ombre materializzatesi due settimane fa con le dichiarazioni del padre e dell’agente del calciatore. Il futuro di Kvaratskhelia, almeno per il prossimo anno, sarà ancora al Diego Armando Maradona. Ora, però, è giusto permettere al calciatore di concentrarsi unicamente sulla prossima e proibitiva sfida contro la Spagna, per la Georgia, per la prima volta qualificata agli Europei, sarà comunque ed a prescindere, un successo, ma continuare a sognare e stupire non costa nulla.

Rinnovo Kvaratskhelia, le ultime notizie raccolte da SpazioNapoli

Per il momento, stando a quanto raccolto in esclusiva dal giornalista Marco Giordano per la redazione di SpazioNapoli.it, non sono comunque previsti altri incontro con l’agente del giocatore. Il da farsi si valuterà con calma nei prossimi giorni. La società partenopea – così come ribadito nella giornata di ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal tecnico Antonio Conte – non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore.