Ultime mercato Napoli, gli azzurri possono soffiarlo all’Inter: affare a sorpresa

Il Napoli punta un nuovo calciatore per rinforzare la rosa. Possibile “scontro” di mercato con l’Inter di Inzaghi.

In casa Napoli è giunto il momento di ripartire dopo la stagione difficile. L’avvento di Antonio Conte in panchina ha ridato una boccata d’aria all’intero ambiente, motivo per il quale la piazza è tornata a sperare in un successo. Ovviamente, trionfare subito non sarà certamente semplice, ma l’ex Juventus vanta la giusta mentalità per ridare alla squadra l’opportuna consapevolezza.

Oltre a tutto ciò, però, il club azzurro starebbe lavorando anche in modo concreto sul mercato. Infatti, i dirigenti partenopei starebbero seguendo diversi profili che potrebbero essere utili alla causa partenopei. In modo particolare, si proverà a rinforzare la difesa. Quest’ultima, necessita di nuovi interpreti che siano “adatti” al gioco di Antonio Conte. I calciatori esperti, non sono però gli unici nel mirino della dirigenza. Infatti, nelle ultime ore, sarebbero emersi alcuni dettagli circa l’interesse del club azzurro nei confronti di un classe 2006.

Mercato Napoli, c’è Leoni della Sampdoria nel mirino: le ultime

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. L’avvento di Antonio Conte sta cambiando le politiche del club, con quest’ultimo interessato anche a tanti profili giovani. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista, un calciatore nel mirino è Giovanni Leoni. Quest’ultimo veste la maglia della Sampdoria, grazie alla quale si è messo in mostra nell’ultima stagione in Serie B. Infatti, proprio grazie alla seconda serie italiana ha conquistato l’interesse delle grandi big come Napoli e Inter.

Giovanni Leoni è un classe 2006 cresciuto tra Padova e Sampdoria. Il calciatore si è trasferito in Liguria nell’ultima sessione invernale di calciomercato per provare ad acquisire ancor più esperienza. Tale missione è riuscita grazie alle ottime prestazioni con la squadra di Pirlo, il quale ha creduto nelle qualità del giovanissimo difensore.

Nelle ultime ore, oltre all’interesse dell’Inter, si sarebbe aggiunto quello del Napoli. La società azzurra sarebbe pronta a puntare sul calciatore in vista dei prossimi anni. Infatti, l’obiettivo sarebbe quello di acquistarlo ma lasciarlo in prestito alla Sampdoria per i prossimi due anni. Oltre a ciò, però, andrà trovato un accordo anche per quel che riguarda l’aspetto economico. Al momento, i blucerchiati chiedono cinque milioni di euro per la cessione, ma non è da escludere un possibile accordo. Intanto, nelle prossime settimane potrebbero esserci della novità importanti circa tale affare.