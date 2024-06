Mercato Napoli, intreccio per l’attaccante: hanno preso il sostituto, le ultime

La notizia dell’ultim’ora avvicina il bomber all’arrivo in azzurro, pronto a scatenarsi il valzer degli attaccanti: le ultime.

Il Napoli si prepara alla stagione 2024/2025 tra il forte entusiasmo dei tifosi. L’arrivo di Antonio Conte ha regalato grande gioia ai supporters di fede napoletana che fremono dalla voglia di assistere alle prestazioni della squadra partenopea. Proprio quest’ultima è destinata a cambiare volto nei prossimi giorni di mercato. Tra i reparti a cui verranno apportate modifiche ci sarà l’attacco, in particolare – non è più una notizia – il ruolo di centravanti. Victor Osimhen saluterà gli azzurri come concordato con la società che attende il pagamento della clausola rescissoria. Sono diversi gli eredi del nigeriano accostati ai partenopei, tra cui un attaccante di proprietà del Feyenoord.

Stiamo parlando, ovviamente, di Santiago Gimenez. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che avvicina il bomber sudamericano al Napoli: il club olandese ha ingaggiato il suo possibile sostituto.

Napoli, il Feyenoord acquista Carranza: si avvicina Gimenez

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Osimhen. L’identikit dei partenopei porta a diverse piste, tra cui Santiago Gimenez del Feyenoord. L’ipotesi di vedere il bomber messicano in azzurro prende sempre più quota e a riferirlo è Fabrizio Romano su X: il giornalista, infatti, ha lanciato il celebre ‘here we go’ che conferma l’arrivo dell’attaccante Julian Carranza a Rotterdam. L’argentino potrebbe prendere il posto di Gimenez che di conseguenza si avvicina alla partenza – con Napoli come destinazione più accreditata.

Il club azzurro dovrà sborsare una cifra pari a 40 – 50 milioni di euro per convincere gli olandesi a lasciar partire il numero 29, ora impegnato con la propria selezione in Copa America.

Il pagamento dei 120 milioni della clausola di Osimhen inciderà sull’arrivo di Gimenez nel capoluogo campano, gli azzurri hanno bisogno di incassare la tripla cifra prima di fiondarsi sul nuovo attaccante. Il sudamericano, in caso di approdo all’ombra del Vesuvio, potrebbe migliorare esponenzialmente le proprie qualità e al tempo stesso calcare prestigiosi palcoscenici. Antonio Conte sa come far performare al massimo tutti i calciatori a sua disposizione, in particolare i numeri 9 che hanno spesso impressionato. Santiago Gimenez avanza nelle preferenze del Napoli, con l’aiuto che arriva direttamente dal Feyenoord. I tifosi sperano nell’arrivo del bomber messicano, ritenuto tra i migliori profili in circolazione per sostituire Victor Osimhen. Giovanni Manna e l’intera dirigenza partenopea sono pronti a entrare in scena.