Lukaku, il Milan insidia il Napoli: i rossoneri hanno un vantaggio

Il Napoli e il Milan continuano a sfidarsi per Romelu Lukaku. Le ultimissime sul futuro dell’attaccante belga.

L’era di Antonio Conte a Napoli è iniziata ufficialmente. Nella giornata di ieri, c’è stata la presentazione al Palazzo Reale della città campana, attraverso la quale il neo allenatore si è presentato ai giornalisti e non solo. Sono stati momenti molto importanti, ancor più a causa delle parole del tecnico sulle diverse situazioni interne alla società.

L’ex Juventus ha analizzato diversi temi, tra cui quello legato a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è alle prese con un situatone complessa, vista la volontà di approdare altrove. Questa voglia, però, si scontra con la mancanza di offerte concrete. Infatti, il calciatore ha una clausola da ben 120 milioni di euro, la quale rende “difficile” qualsiasi trattativa. Ovviamente, però, toccherà al DS Manna trovare nuovi acquirenti per “piazzare” l’ex Lille. Intanto, nelle ultime ore, sono trapelati nuovi dettagli sul possibile sostituto del centravanti azzurro.

Mercato Napoli, il Milan spinge per Lukaku: la situazione

L’avvento di Antonio Conte al Napoli potrebbe aprire diverse porte importanti. Una di queste, è certamente legata al possibile approdo di Romelu Lukaku in Campania. Il calciatore belga è rientrato dal prestito alla Roma, ma il Chelsea non ha alcuna intenzione di utilizzarlo in Premier League. Infatti, l’obiettivo del club inglese è quello di mettere a segno una cessione a titolo definitivo, rompendo ogni tipo di rapporto con il giocatore.

A tal proposito, come riportato da Gianluca Di Marzio, sulle tracce del calciatore non ci sarebbe solo il Napoli. Infatti, nelle ultime ore, anche il Milan avrebbe manifestato un interesse molto concreto nei confronti del giocatore stesso. Il club lombardo, a differenza degli azzurri, ha un vantaggio “temporale” vista il mancato obbligo di mettere a segno una cessione per assicurarsi le prestazioni di Romelu Lukaku.

Discorso diverso, invece, per il Napoli di Antonio Conte. Il club azzurro, prima di sferrare l’assalto al belga dovrà analizzare e scoprire il futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo, continua a sognare la Premier League anche se al momento nessuna delle big ha compiuto “passi concreti” verso il calciatore. Il calciomercato spesso è imprevedibile, motivo per il quale bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire l’andamento delle operazioni. Intanto, il DS Manna e gli altri dirigenti, continuano a lavorare ininterrottamente anche per “alleggerire” la società dal ricco stipendio dell’ex Lille.