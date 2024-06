Colpo di scena Kvaratskhelia, c’è la svolta: succederà tutto nelle prossime ore

Kvhicha Kvaratskhelia grande protagonista con la sua Georgia: nelle prossime ore possibile svolta sul suo futuro e sulla trattativa di rinnovo con il Napoli.

Serata storica per l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, che con la sua Georgia è riuscito a strappare il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024. All’esordio assoluto ai campionati europei, la Nazionale Georgiana è la rivelazione del torneo, con il numero 77 azzurro che ne è inevitabilmente uno dei rappresentanti più esaltanti. Il tutto, mentre in queste settimana si sono scatenate le voci in merito al futuro della trattativa di rinnovo con il Napoli.

Nei giorni scorsi hanno fatto molto rumore le dichiarazioni da parte di agente e padre del calciatore, scatenando anche la reazione stizzita da parte del club partenopeo. Nel corso della presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte ha ribadito con forza la sua incedibilità, incassando la disponibilità a tal proposito anche della stessa società capitanata da Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo è pronto a muoversi in prima persona per strappare il sì del calciatore al rinnovo di contratto.

News SSC Napoli, Manna e De Laurentiis volano in Germania: ore decisive per Kvara

Le prossime potrebbero essere ore decisive per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, per cui il Napoli spinge per il rinnovo di contratto per respingere anche l’assalto del Paris Saint Germain.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito scrive:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, nella giornata di giovedì 27 giugno, saranno in Germania per discutere con l’entourage per una proposta di rinnovo del contratto”

Una mossa che, dunque, potrebbe rilevarsi decisiva per capire quale sarà il destino del numero 77, che intanto sta scrivendo la storia con la sua Georgia proprio in terra tedesca.