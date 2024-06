Presentazione Conte, tifosi contro De Laurentiis: “Vergogna, è uno schifo” – VIDEO

Da qualche ora è terminata la presentazione ufficiale di Antonio Conte. Quest’ultimo, è stato preso di mira dai tifosi presenti all’esterno del Palazzo Reale.

Oggi è una giornata particolare per Napoli e il Napoli. La città, dopo settimane di trattative, ha accolto Antonio Conte nella veste di nuovo allenatore del club. La firma era arrivata già qualche giorno fa, ma oggi all’interno del Palazzo Reale è andata in scena la presentazione ufficiale in vista dell’inizio della prossima stagione.

L’allenatore e il Napoli hanno deciso di unire le proprie strade dopo una stagione difficile. Si tratta di un tecnico vincente, il quale avrà l’obbligo di ridare alla squadra la giusta consapevolezza delle proprie qualità. Oltre a ciò, però, anche l’intera piazza è molto entusiasta dell’arrivo dell’ex Juventus. Non a caso, i tifosi presenti all’esterno del Palazzo Reale erano davvero tanti. Propri quest’ultimi hanno poi “attaccato” allenatore e presidente al termine della conferenza.

Conte e De Laurentiis presi di mira dai tifosi: il motivo

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis son stati presi di mira dai tifosi del Napoli. I sostenitori che si son recati all’esterno del Palazzo Reale sono stati tanti, ma l’epilogo finale non ha soddisfatto il popolo. Infatti, al termine della presentazione, il neo allenatore non si è recato all’esterno della sede per salutare il popolo partenopeo. Tale gesto non è piaciuto ai tanti individui presenti, i quali hanno “attaccato” duramente i due principali attori della società.