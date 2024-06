Mercato Napoli, Alvino: “Sarà tutto diverso con Conte, ecco chi piace”

Il Napoli si prepara alla nuova stagione. Intanto, Carlo Alvino ha analizzato le idee di mercato della società azzurra.

Manca sempre meno alla prestazione ufficiale di Antonio Conte. L’allenatore inizierà oggi la propria esperienza in Campania, motivo per il quale è giunto il momento di calarsi nel mondo azzurro. Intanto, la società è già focalizzata sul mercato azzurro per riuscire quantomeno a tornare ad essere competitivi.

Infatti, il futuro del Napoli passerà inevitabilmente dal mercato. I profili nel mirino del club sono tanti e diversi, ma ovviamente l’ultima parola spetterà ad Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro è felice della nuova esperienza, ma porta con sé anche richieste importanti che dovranno essere colmate. Infatti, il tecnico ha chiesto 3-4 rinforzi per assicurare alla squadra un ottimo rendimento. A tal proposito, nelle ultime ore, Carlo Alvino ha provato ad analizzare la situazione.

Alvino” Conte ha portato idee diverse al Napoli. Ci sarà una rivoluzione”

Sono giorni importanti in casa Napoli. La società azzurra è molt0 concentrata sul mercato in entrata e non solo. Gli obiettivi della dirigenza son tanti, motivo per il quale sarà necessario mettere a disposizione un budget importante. Intanto, nelle ultime ore, Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando le idee del club. Di seguito le sue parole.

“Rafa Marin già lo possiamo considerare un giocatore del Napoli perché l’accordo è totale con questa formula particolare. E’ chiaro che si aspettano le visite mediche e il tweet presidenziale, ma è un’operazione chiusa per la quale non ci saranno colpi di scena. Il Napoli è molto attento alle operazioni che ha indicato Conte per provare ad assecondare le sue richieste”.

Su Spinazzola: “L’affare sempre ben avviato, e si tratta di una rivoluzione importante in casa Napoli. La società è sempre stata molto restia sui parametri zero, ma adesso la situazione è diversa con Conte”.

Su Hermoso: “Rientra a pieno in quello che chiede Conte. Il tecnico sta aprendo una fase di nuove idee per il Napoli che prima faceva difficoltà ad affrontare”.

Il mercato dal Napoli è ben avviato, ma ovviamente serviranno altri giorni per svelare gli obiettivi degli azzurri. Intanto, la società lavora in modo concreto e lo fa in modo particolare con il DS Manna. Quest’ultimo, si ritrova a svolgere un ruolo fondamentale, in quanto starebbe provando ad assecondare le richieste di Antonio Conte. Il neo tecnico azzurro è molto deciso e vorrebbe avere con sé uomini importanti in vista del nuovo progetto partenopeo.