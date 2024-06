“Match contro la Juve?”: la risposta di Conte sorprende, avete sentito?

Oggi è stato il giorno dell’ufficialità di Antonio Conte al Napoli. Alla domanda sul match con a Juve, la risposta del neo tecnico azzurro è stata da vero professionista

Alle 15:30, in quel di Palazzo Reale, nel centro città, il Napoli ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore alla stampa, Antonio Conte. L’evento, che ha riscosso un grandissimo successo, è terminato poco prima delle 18, ed ora è già tempo di tornare al lavoro per il presidente Aurelio De Laurentiis ed il suo staff.

L’allenatore pugliese ha toccato vari punti durante la conferenza stampa, partendo dal motivo per il quale ha scelto Napoli, per poi passare agli obbiettivi previsti, e infine ha voluto dire la sua sulle questioni legate alle possibili partenze di Khvicha Kvaratskhelia che Giovanni Di Lorenzo. Nel corso della giornata, l’allenatore azzurro ha rilasciato altre dichiarazioni, e nello specifico, alla domanda su come vivrà la partita con la Juve, ha risposto spiazzando tutti.

Napoli, Conte assicura che la Juventus, nonostante l’affetto, sarà un avversaria come le altre

Il Conte day è stato un successo, sotto tutti i punti di vista. L’allenatore, con le sue risposte dirette, ha saputo infiammare nuovamente gli animi dei tifosi azzurri, sopiti dopo la deludente stagione vissuta lo scorso anno. Nel corso della giornata, il tecnico leccese ha rilasciato altre dichiarazioni, questa volta ai microfoni di Sport Mediaset, in cui ha ribadito un particolare sull’incontro che lo attenderà presto contro la sua ex squadra, la Juve:

A Napoli la partita della vita è sempre con la Juve? Ma io sentirò anche la partita col Lecce, che c’entra? Sono cresciuto nel Lecce. E’ inevitabile che io provi dell’affetto per tutte le squadre in cui ho giocato, in cui sono stato allenatore. Detto questo poi per me saranno avversari”

Nonostante la storia che lega il club bianconero ad Antonio Conte, era lecito aspettarsi una risposta da vero professionista qual è. Il passato rimane tale, e da oggi il tecnico leccese è il primo tifoso del Napoli, come spesso ripete quando viene presentato da un nuovo club.

Il Napoli, che partirà con l’intenzione di riconquistarsi un posto in Champions League, quando affronterà la Juventus in campionato inevitabilmente smuoverà qualcosa nel cuore dei due tifi: da una parte ci saranno gli ex sostenitori del tecnico pugliese, che ha scritto una pagina importante della storia bianconera e ora si trova ad allenare i rivali storici; dall’altra i tifosi azzurri, che nel simbolo del passato juventino vedono ora il loro nuovo condottiero, pronto a dare tutto per battere la vecchia signora, così come tutte le altre.