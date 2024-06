“Rafa Marin è solo l’inizio”, Napoli scatenato: svelati i prossimi tre colpi

Rafa Marin è solo il primo acquisto del Napoli: gli azzurri puntano altri due difensori ed un esterno della Serie A.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a regalare i primi colpi di mercato ad Antonio Conte. De Laurentiis ha voglia di allestire una squadra immediatamente competitiva e che possa soddisfare le esigenze e le aspettative dei tifosi del Napoli. Il popolo azzurro, infatti, dopo la delusione dell’ultimo anno con Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona in panchina ha voglia di vedere in azione un allenatore capace di gestire il gruppo in maniera efficiente ed ordinata.

La società partenopea ha già chiuso per il difensore del Real Madrid, nell’ultima annata calcistica in prestito all’Alaves, Rafa Marin ma Manna vorrebbe affiancargli un giocatore con un po’ più di esperienza internazionale come Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, il cui contratto con l’Atletico Madrid scadrà il prossimo 30 giugno 2024, è un obiettivo del Napoli ma l’unico ostacolo che potrebbe presentarsi potrebbe essere relativo alle commissioni degli agenti data la condizione da svincolato del calciatore.

A rimanere in orbita Napoli, inoltre è anche Alessandro Buongiorno che avrebbe già esposto il suo gradimento verso la causa partenopea. Il difensore, impegnato con l’Italia ad Euro 2024 deciderà il suo futuro soltanto alla conclusione del torneo in Germania. Il nodo da sciogliere è con la società granata che non fa alcuno sconto.

Conte ha scelto l’esterno per il suo modulo: gioca in Serie A

Antonio Conte ha scelto il prossimo esterno per il suo centrocampo: Manna è disposto ad accontentarlo. Con Mario Rui in uscita e Matìas Olivera, considerato più come un braccetto di sinistra in una difesa a 3 che come un esterno di centrocampo, salgono le quotazioni per l’acquisto di Leonardo Spinazzola.

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, infatti, il Napoli avrebbe la forte volontà di portare in porto le trattative Buongiorno ed Hermoso oltre che quella con Spinazzola. Il contratto dell’ex Juventus scadrà il prossimo 30 giugno e l’acquisto da svincolato potrebbe essere una vera e propria opportunità di mercato per gli azzurri.

Le sirene di mercato provenienti dall’Arabia Saudita potrebbero condizionare la scelta di Spinazzola sul suo futuro nonostante Conte abbia espresso esplicitamente il proprio interesse nei confronti dell’esterno, campione d’Europa con l’Italia nel 2021. Il 31enne ha giocato soltanto 24 partite in questa Serie A, impreziosite da un gol e 2 assist, per via di diversi guai fisici che lo hanno tormentato.