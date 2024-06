Napoli, si studia il doppio colpo dalla Serie A: le dichiarazioni del DG non lasciano dubbi

Sono tanti gli obiettivi di mercato del Napoli messi nel mirino da Giovanni Manna. Il DS azzurro studia il doppio colpo dalla Serie A, ed intanto le parole del dirigente non lasciano dubbi.

Il Napoli è al lavoro su diversi fronti per rinforzare il proprio organico in vista dell’imminente nuova stagione. Gli azzurri sono a caccia di rinforzi che possano permettere ad Antonio Conte di lavorare e poter puntare subito ad obiettivi ambiziosi.

Manna sta lavorando per regalare al tecnico vari profili, tra cui due possibili colpi dalla Serie A. Arrivano le dichiarazioni del DG che non lasciano dubbi sull’interesse del Napoli.

Napoli, si lavora al doppio colpo dalla Serie A: il DS non lascia dubbi

Nella lista degli obiettivi di mercato di Giovanni Manna ci sono diversi profili interessanti, tra cui alcuni di loro militano in Serie A. Difatti non competendo in Europa, è difficile far vacillare profili provenienti dall’estero, e quindi si guarda molto in Serie A. Due nomi finiti nel mirino del Napoli militano nel Lecce, ossia Marin Pongracic e Ylber Ramadani. Il difensore croato ed il centrocampista albanese sono tra i nomi seguiti da Manna. A esprimersi sul futuro dei due giocatori è stato il DG del Lecce, Pantaleo Corvino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

NAPOLI SU RAMADANI – “Non lo so, ma se ci fosse una trattativa sicuramente non sarebbe mai messa a nudo”. INTERESSE ANCHE PER PONGRACIC – “Il difensore centrale è molto importante, così come lo è il centrocampista. Pongracic ha dimostrato le sue doti a chi avesse ancora dei dubbi, è un centrale difensivo giovane, ma dalle prospettive importanti. Credo sia nei pensieri di tanti club, ma non so quanto piaccia al Napoli. Sono sicuro e conoscendo un leccese come Conte, sicuramente non gli sarà sfuggito uno come Pongracic”.

Il Direttore Generale del Lecce non ha dunque smentito l’interesse del Napoli per Ramadani e Pongracic, lasciando trasparire come qualcosa di fondato ci sia. Il Napoli sta portando avanti probabilmente sottotraccia il doppio affare con il Lecce. Manna se riuscisse a chiudere il colpo Pongracic-Ramadani, regalerebbe in un sol colpo a Conte un difensore ed un centrocampista dalle buone prospettive, ma già con una discreta esperienza. Il mercato del Napoli tra l’altro non può essere molto dispendioso, ed anche le soluzioni low cost diventano fondamentali in questa sessione. Sicuramente Pongracic e Ramadani non scaldano rispetto ad altri nomi, ma potrebbero essere dei giocatori funzionali per il gioco di Antonio Conte.