Napoli-Buongiorno, ci siamo! Accordo di massima col giocatore, ora l’ultimo step

Il Napoli è pronto a rinforzare il proprio reparto difensivo, è l’obiettivo principale è Alessandro Buongiorno. Trovato l’accordo con il difensore, ora manca l’ultimo step.

Uno dei reparti che ha mostrato il peggio di sé in questa stagione del Napoli è quello difensivo. Proprio per questo motivo Giovanni Manna sta lavorando assiduamente per inserire nell’organico diversi difensori che possano ridare compattezza alla retroguardia difensiva.

Il principale obiettivo del DS azzurro è Buongiorno del Torino, attualmente impegnato agli Europei con l’Italia. Il Napoli ha trovato l’accordo col giocatore, ed ora resta l’ultimo step per finalizzare l’affare.

Napoli-Buongiorno, trovata l’intesa tra le parti: ecco cosa manca per chiudere l’affare

Potrebbero essere giornali cruciali per diverse trattative di calciomercato del Napoli. Gli azzurri sono al lavoro su diversi fronti che riguardano alcuni difensori, e ad ora procede tutto per il meglio. Nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti anche sul fronte inerente al difensore del Torino, Alessandro Buongiorno. Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo di massima con Giuseppe Riso (agente Buongiorno, ndr.) per un contratto quinquennale per il difensore italiano. Dunque è stato trovato l’accordo tra il Napoli e Buongiorno, ed ora resta da trovare quello più complesso, ossia col Torino.

Il club granata continua a chiedere almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il suo capitano, è ad oggi il Napoli non si è ancora avvicinato a quella cifra. Gli azzurri hanno presentato un’offerta da circa 34 milioni di euro al Torino, che però è stata prontamente respinta da Urbano Cairo. Il presidente del Toro continua a non discostarsi dai 40 milioni di euro per cedere Buongiorno. Il Napoli nei prossimi giorni effettuerà un nuovo rilancio per chiudere definitivamente l’affare. Gli azzurri potrebbero offrire circa 38 milioni di euro, che potrebbero iniziare a far vacillare Cairo.

Il Napoli ed il Direttore Sportivo Giovanni Manna sono fiduciosi nel poter chiudere positivamente questo affare, che nonostante le molte difficoltà sta proseguendo nel migliore dei modi. L’accordo con Buongiorno potrebbe difatti sbloccare definitivamente l’affare, con Cairo che potrebbe ammorbidirsi e cedere il giocatore al Napoli. Ovviamente c’è bisogno di un ultimo sforzo economico da parte del Napoli, che deve alzare ulteriormente la propria offerta per convincere appieno Urbano Cairo. In queste ore i segnali iniziano ad essere più positivi rispetto ai giorni scorsi, con il Napoli che si avvicina a piccoli passi ad Alessandro Buongiorno. Intanto è stato già formalizzato l’accordo tra gli azzurri ed il giocatore, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche quello con i granata.