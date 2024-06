Mercato Napoli, tris di nomi inedito per la difesa: uno arriva dalla Serie A

Novità in difesa per il Napoli: la società mette la lente d’ingrandimento su tre nuovi profili per la retroguardia partenopea.

Per trovare una soluzione alle difficoltà difensive palesate dal Napoli nell’ultima stagione, la dirigenza partenopea avrebbe deciso di arricchire la lista degli interpreti migliori che potrebbero arricchire, qualitativamente parlando, la retroguardia di Antonio Conte. Nell’ultima stagione, in Serie A, gli azzurri hanno registrato un numero di gol subìti (48) più alto rispetto alla neo promossa Genoa e al Torino, il cui pilastro, Alessandro Buongiorno interessa parecchio ad Aurelio De Laurentiis.

Nelle ultime ore, oltre a capire l’evoluzione della trattativa Mario Hermoso, Manna si starebbe guardando intorno. Rafa Marin è un acquisto in dirittura d’arrivo, per Buongiorno si deve ancora trovare una quadra con il presidente Cairo ma il direttore sportivo del Napoli vorrebbe regalare a Conte i primi colpi in azzurro nella maniera più veloce possibile.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, tra il tris di nomi inedito per la difesa del Napoli spicca quello di Strahinja Pavlović, calciatore serbo, in forze al Salisburgo ed impegnato tuttora ad Euro 2024 con la sua Nazionale. Il 23enne ha già fatto molta esperienza, prima al Monaco e poi anche al Basilea, e conta ben 6 gol e 6 assist in 71 presenze con la maglia del club austriaco. Il suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Ultime calciomercato Serie A, il Napoli pensa anche a Bijol

Gli altri due profili che interessano alla dirigenza partenopea sono Maxence Lacroix del Wolfsburg e Jaka Bijol dell’Udinese. Il primo può diventare una vera e propria opportunità di mercato: il 24enne ha un contratto in scadenza fissato al prossimo 30 giugno 2025 e un prezzo di cartellino che varia attorno ai 20 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha segnato 4 gol ed 1 assist in 28 apparizioni in Bundesliga.

Una necessità, quella di migliorare il reparto difensivo, che porta anche alla valutazione di Bijol, classe ’99, impegnato attualmente con la sua Slovenia ad Euro 2024. L’ex CSKA Mosca vanta ben 58 presenze con la squadra friulana, condite da 3 gol e 2 assist. Il suo posizionamento e stile di gioco, inoltre, potrebbe essere fondamentale per la costruzione da basso da parte della squadra di Antonio Conte.

In carriera, infatti, è stato impiegato per circa un centinaio di partite nel ruolo di mediano: un effetto che consentirebbe maggiore libertà a Lobotka nel costruire il gioco partenopeo. La sua valutazione di mercato è di 10 milioni di euro.