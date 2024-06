Mercato Napoli, conferme sul clamoroso ritorno di fiamma: è la sorpresa di Euro 2024!

Può realmente tornare in una realtà in cui è diventato grande: la suggestione di mercato azzurra può concretizzarsi in una vera e propria trattativa.

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la propria squadra in vista della nuova stagione che comincerà il prossimo primo luglio. Archiviata la recente annata calcistica, De Laurentiis ha deciso di ripartire da Antonio Conte. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è il profilo giusto per risollevare non solo fisicamente ma anche mentalmente una squadra apparsa spenta dopo la gioia scudetto.

Manna è all’opera per mettere a segno quanti più colpi di mercato utili per la crescita del Napoli ed il conseguente ritorno ai vertici del campionato di Serie A. La società ha deciso che il progetto di ricostruzione dovrà essere avviato immediatamente, approfittando del fatto che gli azzurri non disputeranno alcuna competizione europea.

Nei radar di Manna, nelle ultime ore, sono entrati diversi profili nuovi: da Lacroix a Pavlovic passando per il bianconero friulano Jaka Bijol. Sono diversi i sondaggi che la dirigenza partenopea starebbe valutando per ripristinare una stabilità difensiva che nell’ultimo anno, dalla partenza di Kim Min-jae, non si è mai più vista.

Il Napoli punta il rinforzo dalla Premier League: ecco di chi si tratta

La squadra di Antonio C0nte dovrà avere una difesa solida ed allo stesso tempo spregiudicata affinchè si riescano ad ottenere risultati soddisfacenti e concerni allo stile di gioco che adotterà l’ex Juve. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, De Laurentiis avrebbe sondato nuovamente il terreno per Radu Dragusin. L’ex centrale del Genoa, infatti, nel mercato di gennaio era stato corteggiato dai partenopei quando però la sua destinazione l’aveva già scelta.

Il classe 2002 ha trovato poco spazio al Tottenham e secondo alcune indiscrezioni, il suo agente incontrerà Ange Postecoglou, allenatore degli Spurs, per discutere in merito al suo futuro. Dragusin avrebbe la volontà di far ritorno in Italia ed il Napoli potrebbe seriamente puntare su di lui.

In questo momento il calciatore è focalizzato su Euro 2024 che sta disputando con la sua Romania. Nelle prime due partite ha battuto a sorpresa l’Ucraina con un secco 3-0 e si è arresa contro il Belgio nella seconda. Contro la Slovacchia di Stanyslav Lobotka e Francesco Calzona, Dragusin si giocherà il passaggio del turno e per affermare la Romania come sorpresa del torneo e per rilanciarsi in una vetrina di un certo livello.