Futuro Simeone, spunta una nuova pretendente: c’è un ostacolo nell’affare

Il futuro di Giovanni Simeone con molta probabilità sarà lontano dal Napoli. L’attaccante argentino entra nel mirino di un club, che però è bloccato da un ostacolo.

Fino ad ora, il Napoli ha lavorato esclusivamente sulle trattative di mercato in entrata. Per quanto riguarda le uscite, si è iniziato a imbastire qualche dialogo, ma ad oggi non c’è ancora nulla di concreto.

Sono diversi gli azzurri in partenza, tra cui Giovanni Simeone, che cerca un club che gli dia maggiori garanzie. In queste ore si è interessato un club all’argentino, ma un ostacolo potrebbe bloccare l’affare.

Napoli, Simeone intriga un altro club: un ostacolo rischia di bloccare l’affare

L’ultima stagione non è stata sicuramente tra le più rosee per l’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone. L’argentino ha trovato un minutaggio superiore di poco rispetto all’annata 2022/2023, ma il rendimento è stato decisamente deludente. Simeone è in uscita del Napoli, anche perché l’argentino cerca un club che punti su di lui con maggiore frequenza. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Torino sarebbe fortemente interessato all’attaccante di proprietà del Napoli, ma c’è un ostacolo. Difatti l’ingaggio di Simeone è molto alto e non in linea con gli standard della società granata, e ciò potrebbe bloccare la trattativa già in partenza.

Ovviamente qualora Simeone avesse intenzione di ridurre sensibilmente il proprio ingaggio, il Torino potrebbe andare all’assalto e provare a strapparlo al Napoli. Gli azzurri potrebbero inserirlo come eventuale contropartita tecnica nell’affare Buongiorno, ma i granata ad oggi non aprono a questa soluzione. Dunque eventualmente i due affari sarebbero slegati l’uno dall’altro. Sicuramente il futuro di Giovanni Simeone resta lontano da Napoli, con le pretendenti che non mancano. Alcuni club di medio-bassa classifica starebbero valutando Simeone come potenziale obiettivo di mercato, e ciò dimostra come il mercato intorno al Cholito sia abbastanza movimentato.

Purtroppo come col Torino, l’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio dell’argentino, siccome la liquidità di questi club è minima. L’intenzione di Simeone sembra essere quella di restare in Italia, dove ormai si è affermato a livello calcistico da diverse stagioni. Per concretizzare la sua cessione dal Napoli ad un altro club di Serie A, c’è bisogno che Simeone riveda completamente il suo attuale ingaggio. A quel punto Simeone diventerebbe sicuramente più appetibile per i vari club italiani, che prenderebbero seriamente la candidatura di Simeone per il proprio attacco. Ad oggi però c’è ancora immobilismo sul futuro di Simeone, con tanti club interessati, ma in attesa di un ridimensionamento dell’ingaggio da parte dell’attaccante argentino.